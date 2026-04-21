Тағы бір маңызды кездесу: Тоқаев пен Рахмон серіктестікті кеңейтуді талқылады

Мемлекеттер басшылары қазақ-тәжік қарым-қатынасының қазіргі жай-күйі мен перспективасын талқылап, екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік деңгейін көтеруге келісті.
Әңгімелесу барысында сауда-экономика және су-энергетика салаларындағы ынтымақтастыққа ерекше назар аударылды. Тараптар бұған дейін жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды толық іске асыру маңызды екенін атап өтті, - деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.
Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.
Айта кетейік, бүгін таңертең Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда резиденциясында Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хурэлсүхті салтанатты түрде қарсы алды.
