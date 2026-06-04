Қазақстанда зейнетақы өсе ме: Еңбек министрлігі жауап берді

Вице-министрдің айтуынша, қазіргі уақытта зейнетақыны қосымша индекстеу мәселесі қаралып жатқан жоқ.

Бүгiн 2026, 16:55
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ коллажы Бүгiн 2026, 16:55
Бүгiн 2026, 16:55
212
Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Қазақстанда зейнетақы төлемдерін қосымша индекстеу мәселесі қазіргі таңда күн тәртібіне шығарылмағаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай Сенаттың кулуарында берген сұхбатында мәлімдеді.

Вице-министрдің сөзінше, зейнетақы төлемдерінің мөлшері жыл сайын белгіленген тәртіппен қайта қаралады. Бұл ретте индекстеу әлеуметтік-экономикалық даму болжамында көрсетілген инфляция деңгейіне сәйкес жүргізіледі.

Барлық зейнетақы төлемдері жыл сайын әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес индекстеледі. Бұл құжатта инфляция өсімінің орташа болжамды деңгейі айқындалады. Ал қосымша индекстеу жекелеген кезеңдерде және тек Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жүзеге асырылады, – деді Виктория Шегай.

Оның айтуынша, қазіргі уақытта қосымша индекстеу мәселесін қарастыру жоспарда жоқ.

Айта кетейік, бұған дейін сотталған аналар мен әкелерге жеңілдік берілетіні айтылды.

Сондай-ақ, әскерилердің зейнетақы алу шарттары өзгергені хабарланды

Ең оқылған:

Наверх