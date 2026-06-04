Қазақстандықтар шілде айында қатарынан үш күн демалады
Шілде айында барлығы неше демалыс күні бар?
2026 жылдың шілде айында Қазақстанда тек бір ғана ресми мереке болады. Дегенмен, ел тұрғындарының бір бөлігі қатарынан үш күн демала алады.
Айдың жалғыз мемлекеттік мерекесі – 6 шілдеде аталып өтеді. Ол - Астана күні. 2026 жылы бұл күн дүйсенбіге сәйкес келеді.
Осының арқасында қазақстандықтар қатарынан үш күн демалу мүмкіндігіне ие болады.
Ұзақ демалыстар қашан болады?
Бес күндік жұмыс аптасымен жұмыс істейтіндер үшін келесі күндер демалыс болып саналады:
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4 шілде (сенбі);
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5 шілде (жексенбі);
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6 шілде (дүйсенбі, Астана күні).
Осылайша, шілде айының басында үш күндік демалыс болады.
Шілде айында барлығы неше демалыс күні бар?
Мерекелік дүйсенбіден бөлек, қазақстандықтар әдеттегі кесте бойынша мына демалыс күндері демалады:
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11 және 12 шілде;
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18 және 19 шілде;
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25 және 26 шілде.
Жалпы алғанда, 2026 жылдың шілде айында тоғыз демалыс күні бар.
Ал алты күндік жұмыс аптасымен жұмыс істейтін қызметкерлер үшін де 6 шілде қосымша демалыс күні болып есептеледі. Бірақ қалған сенбі күндері жұмыс күні болып қала береді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан күнтізбесінде жаңа мереке пайда болатыны хабарланды.
Сондай-ақ, Еңбек министрлігі биыл 30 тамызда қазақстандықтар демала ма деген сұраққа жауап берді.
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