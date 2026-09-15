«Астана Арена» 2028 жылғы УЕФА Суперкубогы матчын қабылдайды
Астана 2028 жылғы УЕФА Суперкубогының матчын қабылдайды. УЕФА Атқару комитеті Қазақстан астанасын осы беделді футбол бәсекесін өткізу орны ретінде бекітті.
Матч «Астана Арена» стадионында өтеді. Суперкубокта дәстүрлі түрде УЕФА Чемпиондар лигасы мен УЕФА Еуропа лигасының жеңімпаздары кездеседі.
Мұндай деңгейдегі ойынды өткізу Қазақстан қабылдаған ең ірі халықаралық футбол оқиғаларының бірі болады.
«Астана Арена» матчқа дайындалады
Аренада Суперкубок өткенге дейін ірі еуропалық матчтарды өткізу және УЕФА талаптарына сай болуы үшін стадионның инфрақұрылымын реконструкциялау және жаңарту жоспарлануда.
Қазақстан футбол федерациясы Астанада Суперкубокты өткізу туралы шешім спорттық инфрақұрылымды дамыту және УЕФА-мен ынтымақтастықты нығайту жөніндегі жұмыстың нәтижесі екенін атап өтті.
Тағы оқи отырыңыз:
ҚФФ Бас хатшысы Скотт Манн Қазақстан футболының дамуы, ұлттық құрама және жоспарлары туралы айтты
«Астана» ФК қаржылық жағдайға және футболшылардың үндеуіне қатысты ресми мәлімдеме жасады
Ең оқылған:
- Жамбыл облысында вагон алмақ болған азамат 22 млн теңгесінен айырылды: Күдіктілер ұсталды
- Атырау әкімі Шәкір Кейкин қызметінен кетті
- Алматыда 15-18 қыркүйек күндері қай аудандарда жарық өшеді?
- Аралда учаскелік полиция инспекторын өлтірді деген 39 жастағы күдікті қамауға алынды
- Күріш, балық, қауын-қарбыз: Астанада Қызылорда жәрмеңкесі өтеді