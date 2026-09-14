Алматыда 15-18 қыркүйек күндері қай аудандарда жарық өшеді?
Алматыда 15-18 қыркүйек аралығында жоспарлы жөндеу жұмыстарына байланысты бірқатар көшелер мен шағын аудандарда электр энергиясы уақытша өшіріледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ мәліметінше, электр желілерінде техникалық қызмет көрсету, ақауларды жою және жабдықтарды жаңарту жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты қала тұрғындарына уақытша қолайсыздықтар туындауы мүмкін.
Жоспарлы өшірулер Алматының бірнеше ауданын қамтиды. Электр энергиясы негізінен таңғы сағат 08:00–09:00 аралығында ажыратылып, кешкі 17:00-ге дейін берілмеуі мүмкін. Нақты уақыт пен мекенжай жөндеу жұмыстарының барысына қарай өзгеруі ықтимал.
АЖК тұрғындарға алдын ала дайындалып, электр қуатын қажет ететін тұрмыстық жұмыстарды жоспарлауды ұсынады. Сонымен қатар жоспарлы жұмыстар аяқталғаннан кейін электр энергиясы қайта қосылады.
Жарық өшірілетін нақты көшелер мен мекенжайлардың толық тізімі АЖК-ның ресми сайтында жарияланған. Тұрғындар жоспарлы өшіру кестесін және электр желілеріндегі жағдайды интерактивті карта арқылы тексере алады.
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