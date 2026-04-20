Ақтөбеде лицензиясыз "ломбард" халықты 12 есе жоғары пайызбен қарызға батырған
Қаржыға мұқтаж азаматтардың жағдайын пайдалана отырып, ол тәулігіне 3,7%-ға дейін жететін жоғары пайыздық мөлшерлемелер белгілеген. Бұл заңмен белгіленген 0,3% шектен 12 есе жоғары.
Ақтөбеде лицензиясыз жұмыс істеген жасырын ломбард әшкереленді. Күдікті азаматтарға тәулігіне 3,7%-ға дейін өсім қойып, заңдағы шекті мөлшерден 12 есе жоғары пайызбен қарыз берген. Заңсыз табыс 93 млн теңгеден асқан.
Қаржылық мониторинг агенттігі Ақтөбе облысы бойынша департаменті ломбард қызметі саласындағы заңсыз кәсіпкерлік фактісі бойынша тергеуді аяқтады.
Тергеу амалдарына сай, күдікті 2020-2025 жылдар аралығында халыққа тұрмыстық техника (ұялы телефондар, теледидарлар, ойын приставкалары, фотоаппараттар және т.б.) кепілімен қарыз беруді ұйымдастырған. Алайда оның ломбард қызметін жүзеге асыруға міндетті лицензиясы болмаған.
Уәкілетті органдар тарапынан бақылаудан жалтару үшін заңсыз қызмет комиссиондық дүкендері ретінде жасырынған.
Қаржыға мұқтаж азаматтардың жағдайын пайдалана отырып, ол тәулігіне 3,7%-ға дейін жететін жоғары пайыздық мөлшерлемелер белгілеген. Бұл заңмен белгіленген 0,3% шектен 12 есе жоғары.
Мәселен, бір клиент 257 000 теңге көлемінде 10 күнге қарыз рәсімдеп, комиссия шарты бойынша 51 400 теңге (тәулігіне 2%) сыйақы төлеуге мәжбүр болған. Ал заң бойынша бұл сома 7 710 теңгеден аспауы тиіс еді (0,3%), - деп хабарлады ҚМА.
Қылмыстық жолмен алынған табыс көлемі 93 млн теңгеден асқан.
Сот санкциясымен күдіктінің 3 автокөлігі мен пәтеріне тыйым салынды.
Оған қатысты елден шықпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Айта кету керек, заңсыз қаржы ұйымдарына жүгіну мүлік пен қаражаттан айырылу қаупін арттырады.
Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға кепілмен қарыз беретін ұйымдардың лицензиясының бар-жоғын міндетті түрде тексеруді ұсынады, себебі бұл қызмет түрі мемлекеттік реттеуге жатады.
Еске салсақ, бұған дейін Ақтөбеде жөндеуге тапсырылған алтындарды ломбардқа өткізген зергер ұсталғаны туралы хабарлаған болатынбыз.
Тағы оқи отырыңыздар:
Ең оқылған:
