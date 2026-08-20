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  • Алматыда бір түнде жол қозғалысына байланысты 2 мыңнан аса заңбұзушылық анықталған

Алматыда бір түнде жол қозғалысына байланысты 2 мыңнан аса заңбұзушылық анықталған

Заңбұзушылықтардың ішінде адам денсаулығына қауіп төндіретін жағдайлар да болған.

20 Тамыз 2026, 09:42
АВТОР
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©️ ЖИ: BAQ.KZ 20 Тамыз 2026, 09:42
20 Тамыз 2026, 09:42
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Фото: ©️ ЖИ: BAQ.KZ

Өткен тәулік ішінде Алматы қаласының аумағында жол қозғалысы ережелерінің 2 092 бұзушылығы анықталған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Оның ішінде жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына жоғары қауіп төндіретін 249 өрескел бұзушылық бар.

Анықталған құқық бұзушылықтардың ішінде:

• көлік құралын мас күйінде басқару - 7 факт;
• көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның көлік құралын басқаруы - 1 факт;
• жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісімен көлік құралын басқару - 1 факт;
• маневр жасау қағидаларын бұзу, оның ішінде қауіпті маневр жасау («шашка») - 71 факт;
• қауіпсіздік белдігін тақпау - 126 факт;
• қарсы қозғалыс жолағына шығу - 10 факт;
• көлік құралын басқару кезінде ұялы телефонды пайдалану - 26 факт.

Сонымен қатар, 23 көлік құралы арнайы тұраққа қойылды.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда ереже бұзған 300-ге жуық самокат тәркіленді.

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