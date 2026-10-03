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  • Тоқаевтың өкімімен Қорғаныс министрлігінде лауазымды тұлғалар қызметінен босатылды

Тоқаевтың өкімімен Қорғаныс министрлігінде лауазымды тұлғалар қызметінен босатылды

Үш жоғары лауазымды әскери қызметші орнын босатты.

3 Қазан 2026, 14:42
АВТОР
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Ақорда 3 Қазан 2026, 14:42
3 Қазан 2026, 14:42
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Фото: Ақорда

Тоқаевтың өкімімен Қорғаныс министрлігінде үш кадрлық өзгеріс болды.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Мемлекет басшысының өкімдерімен:

  • Қаныш Асанханұлы Әбубәкіров Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы лауазымынан босатылды;
  • Алмаз Дженишевич Джумакеев Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары лауазымынан босатылды;
  • Қанат Серікқалиұлы Ниязбеков Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысы лауазымынан босатылды.

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