Тоқаевтың өкімімен Қорғаныс министрлігінде лауазымды тұлғалар қызметінен босатылды
Үш жоғары лауазымды әскери қызметші орнын босатты.
3 Қазан 2026, 14:42
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3 Қазан 2026, 14:423 Қазан 2026, 14:42
258Фото: Ақорда
Тоқаевтың өкімімен Қорғаныс министрлігінде үш кадрлық өзгеріс болды.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Мемлекет басшысының өкімдерімен:
- Қаныш Асанханұлы Әбубәкіров Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы лауазымынан босатылды;
- Алмаз Дженишевич Джумакеев Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары лауазымынан босатылды;
- Қанат Серікқалиұлы Ниязбеков Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысы лауазымынан босатылды.
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