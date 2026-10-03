Трамп: Ірі есірткі сатушылар мен адам саудагерлеріне өлім жазасы енгізілуі мүмкін
Оның мәлімдемесі АҚШ-та өлім жазасын қолдану мәселесі қайта талқыланып жатқан кезеңде айтылды.
АҚШ президенті Дональд Трамп Республикалық партия Конгреске аралық сайлауда жеңіске жеткен жағдайда, қылмыскерлердің жекелеген санаттарына өлім жазасын енгізуді ұсынатынын мәлімдеді.
Трамп Алабама штатында жақтастарына сөйлеген сөзінде бұл шара ірі есірткі сатушыларға, адам саудагерлеріне және полиция қызметкерлерін өлтірген адамдарға қатысты қолданылуы мүмкін екенін айтты.
Оның мәлімдемесі АҚШ-та өлім жазасын қолдану мәселесі қайта талқыланып жатқан кезеңде айтылды. Қыркүйектің соңында Теннесси штатында өлім жазасына кесілген Криста Пайкты өлім инъекциясы арқылы жазалау әрекеті сәтсіз аяқталған. Reuters мәліметінше, процедура кезінде қиындықтар туындап, Пайк тірі қалған.
Осы оқиғадан кейін Теннесси губернаторы Билл Ли жағдайды тексеруді тапсырған және 2026 жылға жоспарланған тағы бір өлім жазасын кейінге қалдырған.
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