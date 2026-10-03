AI & Digital Bridge 2026: Қазақстанда жасанды интеллект жобаларының үздіктері анықталды
60-тан астам келісім жасалды
Форум аясында 60-тан астам жаңа келісімге қол жеткізілді. Премьер-министр тиімділігі дәлелденген технологияларды одан әрі кеңінен енгізудің маңызды екенін баса айтты.
Форумның ашылуында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қазіргі аса қарқынды, құбылмалы әрі озық заманда жаңа технологияны дамытудың маңыздылығын атап көрсетті. Қазақстанда жасанды интеллектіні жаппай енгізу үшін барлық қажетті құқықтық негіз қалыптастырылды. Бұл орайда Қазақстан цифрлық инфрақұрылымды озық қарқынмен дамытуда. Қазіргі таңда «Деректерді өңдеу орталықтарының алқабы» мегажобасы белсенді жүзеге асырылып жатыр. Бұл – Орталық Азиядағы энергетикалық әлеуеті 1 ГВт-қа дейін жететін ең ірі кампус. Деректерді өңдеу орталықтары жасанды интеллектіні, бұлтты сервистерді, ғылыми зерттеулер мен жаңа цифрлық өндірістерді дамытуға негіз болады. Біз басқа да жаһандық технологиялық компаниялармен ынтымақтастық орнатуға әзірміз, - деді Олжас Бектенов.
Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған жаңа инвестициялық цикл мен ауқымды құрылыс бағдарламасы заманауи технологиялық және цифрлық стандарттар енгізуге кең мүмкіндік беретіні атап өтілді. Осы бағытта мемлекет пен ғылымның, отандық және халықаралық технологиялық компаниялардың күш-жігерін біріктірудің маңыздылығына назар аударылды. Сонымен қатар форум аясындағы пленарлық сессияда DREAM компаниясының президенті Себастиан Курц, Freedom Holding Corp. компаниясының бас атқарушы директоры Тимур Турлов, Crimson Education компаниясының негізін қалаушы Джейми Битон және Higgsfield AI компаниясының бас директоры Александр Машрабов сөз сөйледі.
Сессия қорытындысы бойынша Премьер-министр жасанды интеллектіні дамытуға және цифрлық трансформацияға үлес қосқан технология саласының өкілдеріне марапаттар табыстады.
AI & Digital Bridge Awards 2026 жеңімпаздары:
GovTech Project of the Year – egov.GPT, табиғи тілдегі сұраныстар арқылы мемлекеттік қызметтер алуға мүмкіндік беретін жасанды интеллект платформасы;
EdTech Project of the Year – GoPrep, IELTS емтиханына дайындалуға арналған жасанды интеллект платформасы;
Startup of the Year – HealthTech, медициналық құжаттарды автоматтандыру және тексеру жобасы;
Corporate AI Transformation of the Year – Aventa AI, жұмыс үдерістерін автоматтандыруға арналған корпоративтік GenAI платформасы;
International Breakthrough of the Year – Higgsfield AI, жасанды интеллект көмегімен бейне жасауға және өңдеуге арналған платформа;
Venture Fund of the Year – MA7 Ventures, жаһандық әлеуеті бар технологиялық стартаптарға $150 мыңнан $1 млн-ға дейін инвестиция салатын венчурлік қор;
Best Creative Industry Project of the Year – ōzen, музыканы цифрлық платформаларға таратуға және авторлық құқық иелеріне тиесілі сыйақыны басқаруға арналған цифрлық платформа.
Ең оқылған:
- 3-5 қазанға арналған ауа райы болжамы: Қар, тұман және көктайғақ күтіледі
- Жәнібек Әлімханұлының жаңа қарсыласы кім? Сарапшы даниялық боксшының қауіпті тұстарын атады
- Президент Тоқаев Ли Кай-Фумен кездесті: Қазақстанның 500 мектебіне жасанды интеллект енгізілмек
- Жамбыл облысында жүк пойызы бір отар қойды қағып кетті
- Ұлытауда 250-ден астам бала қаржылай көмек пен тегін тамақ алмаған: Лауазымды тұлғалар жауапқа тартылды