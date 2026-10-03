«Есікті ашуым керек болды»: Flydubai капитаны борттағы шабуыл туралы айтты
Ұшақтың қауіпсіз қонуына жолаушылар мен борттағы басқа ұшқыштар көмектескен.
Flydubai ұшағының капитаны Смит Маччар ауруханада жатып, кабинада болған шабуылдың мән-жайын айтып берді. Ол бұл туралы Үндістан премьер-министрі Нарендра Модимен бейнебайланыс арқылы сөйлескен кезде мәлімдеді.
Маччардың айтуынша, екінші ұшқыш шабуыл жасағаннан кейін ұшақтың биіктігін тез жоғалтып жатқанын түсінген. Өзі жарақат алғанына қарамастан, ол кабина есігін ашуға әрекет жасаған.
«Еденде жарақат алдым. Соңғы күшімді жинап, есікті іштен ашуым керек екенін түсіндім», – деді ұшқыш.
The Telegraph мәліметінше, шабуыл кезінде Маччар мойнынан ауыр жарақат алып, сол қолы да қатты зақымданған. Ауруханада түсірілген кадрларда оның басы мен қолына таңғыш салынғаны көрінеді. Оған жолаушылардың бірі, стоматолог Шота Мұсаев көмек көрсеткен.
Оқиға 30 қыркүйекте таңғы сағат 9:00 шамасында Дубай – Тель-Авив рейсі кезінде болған. Екінші ұшқыш кабинада капитанға шабуыл жасаған. Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху шабуыл жасаған адамның ұшақ қонғаннан кейін ұсталғанын хабарлады.
Жолаушылардың айтуынша, ұсталған кезде ол өзін өлтіруді сұраған. Бұл оның өзіне қол жұмсау ниеті болуы мүмкін деген болжамға негіз болған.
Ұшақтың қауіпсіз қонуына жолаушылар мен борттағы басқа ұшқыштар көмектескен. Жолаушы Янив Хайун ұшақтың төмендеуін тоқтатқаннан кейін басқаруды өз қолына алған.
Нәтижесінде лайнер Сауд Арабиясына қауіпсіз қонып, борттағы 180 адамның барлығы аман қалған.
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