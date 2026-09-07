Жыл басынан бері мал ұрлығына қатысы бар 460-қа жуық күдікті ұсталды – ІІМ
Ішкі істер министрлігі қызметінің басым бағыттарының бірі – мал ұрлығына қарсы іс-қимыл. Бұл жұмыс "Заң мен Тәртіп" қағидаты аясында жүйелі түрде жүргізіліп, азаматтардың мүлкін қорғауға, ауыл тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Жыл басынан бері полиция мал ұрлығына қатысы бар 460-қа жуық адамды ұстады. Олардың ішінде 107 қылмыстық топтың мүшелері бар. Заңды иелеріне үш мыңнан астам мал қайтарылды.
Мал ұрлығы ауыл тұрғындары үшін ең өзекті мәселелердің бірі болып қала береді. Себебі көптеген отбасы үшін мал шаруашылығы негізгі табыс көзі. Сондықтан мал ұрлығымен айналысатын қылмыстық топтарды анықтауға және олардың жолын кесуге ерекше назар аударылуда.Тамыз айында Батыс Қазақстан облысында полиция қызметкерлері жылқы және ірі қара мал ұрлығына қатысты бірқатар қылмыс жасады деген күдікпен екі адамды ұстады. Олардың тоғыз қылмыс эпизодына қатысы бары анықталды. 15-тен астам мал басы ұрланған.
Күдіктілер жайылымда жүрген малды ұрлап, оны шалғай елдімекенге айдап апарып, сонда сойған. Ал етті кейіннен сату мақсатында Ақтөбе облысына жеткізіп отырған. Күдіктілер қамауға алынды.
Ауыл тұрғындарына малды қараусыз қалдырмау, бақыланатын жайылым ұйымдастыру, GPS-трекерлерді пайдалану, сондай-ақ малды уақтылы таңбалау, чиптеу және есепке алу ұсынылады. Мұндай шаралар ұрлық тәуекелін азайтуға, ал қылмыс жасалған жағдайда ұрланған малды іздеп табуға мүмкіндік береді.
Полиция мал ұрлығының алдын алу және ашу, азаматтардың мүлкін қорғау, сондай-ақ кінәлілерді заңда белгіленген жауапкершілікке тарту бағытындағы жүйелі жұмысын жалғастырады.
Еске салсақ, Батыс Қазақстан облысында 5,46 млн теңгенің малын ұрлағандар әшкереленді. Шыңғырлау ауданында екі күдікті ұсталды. Оларға тоғыз мал ұрлығы дерегі бойынша айып тағылып отыр.
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