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Мелони Тоқаевтың құттықтауынан кейін Қазақстан туралы мәлімдеме жасады

Италияның үкімет басшысы Қазақстанмен стратегиялық ынтымақтастықты нығайтуға ниетті екенін айтты

6 Қыркүйек 2026, 16:48
АВТОР
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Ақорда 6 Қыркүйек 2026, 16:48
6 Қыркүйек 2026, 16:48
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Фото: Ақорда

Италия премьер-министрі Джорджа Мелони Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа өз үкіметінің тарихи жетістігіне орай жолдаған құттықтауы үшін алғыс айтты.

Мелони X әлеуметтік желісінде Тоқаевтың екі ел арасындағы қарым-қатынасты дамытуға қосқан үлесін атап өтті.

Президент Тоқаев, жылы лебізіңіз бен кездесулерімізге әрдайым тән болған шынайы достық үшін рахмет, – деп жазды Италия премьер-министрі.

Мелони болашаққа бағдар ұстайтын көшбасшымен бірге жұмыс істеудің өзі үшін маңызды екенін атап өтті.

Біз Италия мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасты бірге нығайтып, энергетикадан бастап аса маңызды минералдарға, университеттер арасындағы ынтымақтастыққа дейін жаңа әрі стратегиялық мүмкіндіктерге жол ашып келеміз, – деді ол.

Италия премьер-министрі Рим мен Астана екі елдің өсіп-өркендеуі үшін ынтымақтастықты жалғастыруға ниетті екенін айтты.

Бұған дейін Тоқаев Мелониді оның үкіметі Италия Республикасы тарихындағы ең ұзақ жұмыс істеген үкімет атануымен құттықтаған еді. 4 қыркүйекте Мелони басқаратын Министрлер кабинеті үзіліссіз 1413 күн жұмыс істеп, Сильвио Берлусконидің екінші үкіметінің көрсеткішінен асып түсті.

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