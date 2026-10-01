«Жүктімін» деп алдамақ болды: Ақтауда жүргізуші әйел жазадан қашу үшін жалған анықтама жасатқан
Ақтауда құқық бұзушы жалған жүктілік туралы анықтама арқылы қамаудан жалтармақ болған. Бұл туралы Бас прокуратураның баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақтауда полиция қызметкерлері көлік құралын алкогольдік масаң күйде басқарған әйелге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырған.
Аталған құқық бұзушылық үшін Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекспен 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алуға және 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыру жазасы қарастырылған.
Істі қарау барысында құқық бұзушы сотқа жүктілік туралы дәрігердің анықтамасын ұсынған.
Осыған байланысты сот оны әкімшілік қамақтан босатып, 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыру түріндегі қосымша жазаны ғана тағайындаған. Ақтау қаласының прокуратурасы тексеру барысында құқық бұзушымен ұсынылған жүктілік туралы анықтаманың жалған екендігін анықтаған. Прокурордың өтінішхаты бойынша Маңғыстау облыстық сотымен бірінші сатыдағы соттың қаулысы өзгертіліп, құқық бұзушыға 15 тәулікке қамаққа алу жазасы тағайындалды, - деп хабарлады Маңғыстау облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Медициналық құжатты қолдан жасау және оны пайдалану фактілері бойынша медицина қызметкері мен құқық бұзушыға қатысты Қылмыстық кодекстің 385-бабымен қылмыстық іс қозғалды.
Прокуратура көлік құралын масаң күйде басқарғаныүшін жауаптылық туралы ескертеді және азаматтарды заң талаптарын сақтауға шақырады.
Айта кетейік, бұған дейін Павлодар облысында «жүктімін» деп анықтама жасатқан әйел қамауға алынып, 5 лауазымды тұлға жауапқа тартылды.
Тағы оқи отырыңыз:
Полиция формасын киіп, әлеуметтік желіге видео түсірген: Астанада блогер жазаланды
eGov «қызметкері» Тараз тұрғынының атына 7 несие рәсімделгенін айтып, 2 млн теңгесінен айырды
Қарағандыда көршісіне жала жапқан зейнеткерге жарты миллион теңге айыппұл салынды
Ең оқылған:
- Қазақстанның үш өңірінде қарттарға біржолғы ақшалай көмек беріледі
- Ресей Тоқаевтың Украинадағы қақтығысты тоқтату туралы ұсынысына жауап берді
- Бортта 174 адам болған: Дубайдан ұшқан ұшақ «басып алу» дабылынан кейін радардан жоғалып кетті
- Жаңбыр, найзағай, тұман: 12 облыста дауылды ескерту жарияланды
- Инновация бойынша – 73-орын, AI дағдылары бойынша – 55-орын: Қазақстан әлемдік рейтингтерде қалай көрінді