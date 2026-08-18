ЖОО-ларда оқу мерзімі қысқарады – Саясат Нұрбек
Министр қазірдің өзінде кейбір мамандықтар бойынша оқу мерзімі қысқартылғанын айтты.
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 18 тамызда Үкіметтегі брифинг барысында жоғары оқу орындарындағы оқу мерзімін қысқарту жоспары туралы айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрдің айтуынша, қазірдің өзінде кейбір мамандықтар бойынша оқу мерзімі қысқартылған.
Кейбір мамандықтар үшін төрт жыл оқу – ұзақ. Өйткені бұл аралықта білім беру мазмұны айтарлықтай өзгеріп үлгереді. Сондықтан біз Үкіметке жоғары оқу орындарында қолданбалы бакалавриат форматында қысқартылған оқу бағдарламасын енгізу жөнінде ұсыныс бердік. Енді жоғары колледждермен бірге пилоттық жобаны іске қоспақпыз. Студент колледжде қолданбалы бағыттағы нақты мамандықты меңгереді. Бұл бакалавриат деңгейіне сәйкес келеді, бірақ оқу мазмұны мен мерзімі қысқарақ болады. Кейін ол модульдік форматта жоғары оқу орнында білімін жалғастырып, бакалавриатты, одан әрі магистратураны аяқтай алады, – дейді Саясат Нұрбек.
Министр алдағы уақытта жоғары оқу орындарындағы оқу мерзімі одан әрі қысқаратынын растады.
Оқу мерзімі қысқарады, жаңа форматтар пайда болады. Оқыту жүйесі икемдірек әрі гибридті форматқа көшеді. Біз бұған қажетті нормативтік базаны дайындап қойдық. Пилоттық жобалар сынақтан өтті. Жалпы, бұл жүйе жұмыс істеп тұр, – дейді Саясат Нұрбек.
Бұған дейін Алматыда студенттерге 5 мыңнан астам жатақхана орны жетіспейтіні хабарланды. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2024 жылдан бастап жатақханадан орын беру қызметі проактивті форматқа көшірілгенін айтты.
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