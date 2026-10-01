Тарихи медаль! Қазақстан Азиадада құзға өрмелеуден алғаш рет жүлде алды
Дамир Тоқтаров Аичи-Нагоядағы Азия ойындарында үшінші орын иеленді. Бұл – Қазақстанның спорттық құзға өрмелеуден алғашқы медалі.
1 Қазан 2026, 17:14
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1 Қазан 2026, 17:141 Қазан 2026, 17:14
217Фото: Арлан Олжабай
Аичи-Нагоядағы жазғы Азия ойындарында спорттық құзға өрмелеуден жылдамдық бағдарламасының финалы өтті.
ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметінің мәліметінше, Қазақстан командасының спортшысы Дамир Тоқтаров ақтық сында 3-орын алды. Бұл сында Қытай өкілі топ жарса, ирандық Реза Фард Әлипур күміс жүлдеге қол жеткізді.
Айта кетейік, бұл Қазақстан үшін спорттық құзға өрмелеуден Азиада тарихындағы бірінші медаль саналады.
Осыған дейін Дамир жартылай финалда 4.789 секунд нәтижесімен Олимпиада чемпионы Леонардо Ведрикті (Индонезия) басып озып, 2-орынмен финалға өткен.
Тағы бір отандасымыз Париж Олимпиадасының қатысушысы Әмір Маймұратов жартылай финалда өз тобында 3-сатыдан көрінді.
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