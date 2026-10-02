2 қазанға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

2 Қазан 2026, 01:35
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BAQ.KZ архивІ / Артем Чурсинов 2 Қазан 2026, 01:35
2 Қазан 2026, 01:35
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Фото: BAQ.KZ архивІ / Артем Чурсинов
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 2 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 441.91 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 499.05 (Еуро)

TRY / KZT – 8.99  (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.05  (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 120.33  (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 584.38 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 65.91  (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.30 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.84 (Украин гривнаcы)

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