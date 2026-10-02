2 қазанға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
2 Қазан 2026, 01:35
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2 Қазан 2026, 01:352 Қазан 2026, 01:35
84Фото: BAQ.KZ архивІ / Артем Чурсинов
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 2 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 441.91 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 499.05 (Еуро)
TRY / KZT – 8.99 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.05 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 120.33 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 584.38 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 65.91 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.30 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.84 (Украин гривнаcы)
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