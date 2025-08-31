Қазақстанның соңғы жаңалықтары
ЖИ, цифрлық сауаттылық: Жаңа оқу жылында жаңа бағдарлама енгізіледі

Оқу-ағарту министрлігі
Фото: Оқу-ағарту министрлігі

2025-2026 оқу жылында қазақстандық оқушыларды бірқатар маңызды жаңалықтар күтуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі мәлімдеді.

Биылдан бастап оқу үдерісіне жасанды интеллект (ЖИ) элементтері енгізіледі. Ол үшін «Цифрлық сауаттылық» және «Информатика» пәндеріне жасанды интеллект интеграцияланды. Бұл бағытта ЖИ-ды қолданудың этикалық стандарттары бекітілді. Оқушылар үшін «Day of AI» атты онлайн-курстар, педагогтерге арналған үш деңгейлі біліктілікті арттыру курстары әзірленді, - делінген министрлік таратқан хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстандағы барлық мектепте кәсіби бағдар беру педагогтары жұмыс істейтіні туралы жаздық.

