Қазақстандағы барлық мектепте кәсіби бағдар беру педагогтары жұмыс істейді

Жаңа оқу жылынан бастап кәсіби бағдар беру жұмыстары мектеп қабырғасынан бастап басты бағыттардың біріне айналады. 2025 жылдан бастап еліміздегі барлық мектептерде арнайы кәсіби бағдар педагогтары қызмет атқарады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, жастардың барлығы сұранысқа ие мамандықтар бойынша тегін техникалық және кәсіби біліммен толық қамтылған.
Мектеп қабырғасынан жастарға кәсіби бағдар беру қолға алынуда. 2025 жылдан бастап әрбір мектепте педагог-кәсіби бағдарлаушы жұмыс істейтін болады. Бүгінде колледжге түсушілер сұранысқа иемамандықтар бойынша тегін техникалық және кәсіптік біліммен қамтылған. Колледждерде халықаралық стандарттарға сай білім беріліп, онлайн-оқу заң жүзінде бекітілді. Жыл соңына дейін жұмыспен қамтуға кепілдік беретін мақсатты тапсырыс бойынша оқитын студенттердің саны 45 мыңға жетеді, - делінген ведомство таратқан хабарламада.