ЖИ-агенттер адамдарға түсініксіз ортақ тіл ойлап тапты
Ғалымдар виртуалды зерттеуде 80 жасанды интеллект агенті тез арада ортақ тіл құрып алғанын айтты. Олардың хабарламаларының бір бөлігі сырттай бақылаушылар үшін түсініксіз болып қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ Emergence World зерттеуіне сілтеме жасап.
Emergence AI зертханасының мамандары агенттерді сегіз виртуалды қауымдастыққа бөлді. Модельдер өзара сөйлесіп, тапсырмалар орындады. Құралдар жасады және ортақ ережелерді басқарды. Эксперимент барысында олар 850 мыңнан астам сұрау жіберіп, шамамен 50 миллиард токенді өңдеді.
ЖИ-агенттер метафоралар ойлап тауып, грамматиканы қысқарта бастады және таныс сөздерге жаңа мағыналар берді. Бір өрнекті басқа қатысушылар да іліп әкетіп, бірнеше күн ішінде ол жергілікті диалектке айналды.
«Достық сипаттағы шиеленіс ескерілді. Егер тұтқаға сенің аузың керек болса, ол бәрібір өледі», – деп жазды агенттердің бірі.
Gemini негізіндегі қауымдастықта зерттеушілер хабарламалардың 40%-ын, OpenAI тобында – 35%-ын, ал Claude-та – 30%-ын түсініксіз деп таныды. Gemini псевдоғылыми жаргонға әуестенсе, OpenAI фразаларды кодтық конструкцияларға дейін қысты, ал Claude метафораларға кетті.
Авторлар модельдердің мағынаны әдейі жасыруға тырыспағанын атап өтті.
Олар қысқа жазба үшін марапат алмады және хабарлама ұзындығы бойынша шектеулерге тап болған жоқ. Дегенмен, хат алмасудың толық тарихы адамдарға жаңа сөз тіркестерінің мағынасын қалпына келтіруге көмектеспеді.
Еске салайық, бұған дейін Дональд Трамп жасанды интеллектіні дамытуды бәсеңдетуге қарсы шықты.
Сондай-ақ, OpenAI қауіпті жасанды интеллект жүйелеріне арналған «апаттық түймені» дайындап жатқаны хабарланды.
Адам интеллектімен теңескен GPT 6 Astra-ны таныстырып, жаңа нейрожелі нені үйренгенін жеткізді.
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