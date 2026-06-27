Жер сілкінісінен кейін мамандар арнайы тексеріс жүргізді

Мамандардың зерделеуінше, жағдай тұрақты.

Бүгiн 2026, 22:51
АВТОР
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pexels.com Бүгiн 2026, 22:51
Бүгiн 2026, 22:51
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Фото: pexels.com

Жер сілкінісінен кейін ТЖМ «Қазселденқорғау» мекемесінің мамандары өзен арналарын, гидротехникалық құрылыстарды, көшкін және сел қаупі бар учаскелерді тексерді.

Сондай-ақ тіршілікті қамтамасыз ету нысандары араланып, олардың жай-күйіне мониторинг жүргізілді. Тексеру нәтижесінде ешқандай зақым анықталған жоқ.

Қазіргі уақытта барлық нысан штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Қирау мен зардап шеккендер туралы мәлімет түскен жоқ. Жағдай тұрақты.

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