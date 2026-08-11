Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы: Астанада аптап ыстықтан кейін күн күрт суытады
Алдағы 3 күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды.
Алдағы үш күнде Қазақстанның үш ірі қаласында ауа райы әртүрлі болады. Астанада +38 градустан кейін күн күрт суытады, Алматыда +36 градусқа дейінгі ыстық сақталады, ал Шымкентте температура +42 градусқа дейін көтеріледі, деп хабарлайды BAQ.KZ Қазгидромет деректеріне сүйеніп.
Астана
11 тамызда елордада күндіз +36...+38, түнде +20...+22 градус күтіледі. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрді құрайды.
12 тамызда-ақ аптап ыстық қайтады. Күндіз +27...+29, түнде +13...+15 градус болады деп болжануда. Жел секундына 7-12 метр, түнде екпіні секундына 15 метрге дейін жетеді.
13 тамызда күндіз +28...+30, түнде температура +12...+14 градусқа дейін төмендейді. Жел секундына 9-14 метр. Демек, бір-ақ тәулік ішінде Астанада күндізгі температура салыстырмалы түрде 10 градусқа жуық, ал түнгі температура бірден 7-9 градусқа төмендейді.
Алматы
11 тамызда Алматыда күндіз +33...+35, түнде +21...+23 градус күтіледі. Жел секундына 3-8 метр, күндіз екпіні 13 метрге дейін жетеді.
12 тамызда күн сәл ыси түседі. Күндіз +34...+36, түнде +21...+23 градус болады деп болжануда. Жел секундына 3-8 метр.
13 тамызда температура фоны дерлік өзгермейді. Күндіз қайтадан +34...+36, түнде +21...+23 градус. Жел секундына 3-8 метр деңгейінде сақталады. Нәтижесінде, Алматы барлық үш күнді де температуралық ауытқуларсыз өткізеді. Күндіз +30 градустан жоғары, ал түнде +22 градус шамасында болады.
Шымкент
Ең қатты ыстық Шымкентте күтілуде. 11 тамызда синоптиктер күндіз +38...+40, түнде +22...+24 градус болады деп болжайды. Жел секундына 8-13 метр, күндіз екпіні 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін.
12 тамызда температура одан әрі көтеріледі. Күндіз +40...+42, түнде +22...+24 градус күтіледі. Жел секундына 8-13 метр.
13 тамызда аптап ыстық сақталады. Күндіз қайтадан +40...+42, түнде +22...+24 градус болады деп болжануда. Жел секундына 8-13 метр. Яғни, қатарынан екі күн, 12 және 13 тамызда, Шымкентте күндізгі температура +42 градусқа дейін жетуі мүмкін.
Бүгін қай өңірлерде дауылды ескерту жарияланды?
11 тамызда Қазгидромет бірден бірнеше өңір үшін ескерту жариялады.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде және шығысында күндіз шаңды дауыл күтіледі.
Шаңды дауыл Атырау облысының батысында, оңтүстігінде және шығысында да болжануда.
Солтүстік Қазақстан облысында өңірдің батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде күтіледі.
Петропавлда да күндіз шаңды дауыл соғады деп болжанады. Таразда 11 тамызда өткінші жаңбыр жауып, күн күркірейді деп күтілуде.
Еске салайық, бұған дейін Батыс Еуропада тарихтағы ең ыстық маусым тіркелді.
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