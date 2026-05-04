Жеңіс күні қарсаңындағы статистика: Қазақстанда қанша ардагер бар?
Ардагер ретінде 83 адам арнайы мемлекеттік жәрдемақы алады.
Ұлы Отан соғысы жылдарында ұрыс қимылдарына шамамен 1,2 миллион қазақстандық қатысты. Бүгінгі таңда Қазақстанда 83 ардагер тұрып бар.
«Азаматтарға арналған үкімет» корпорациясының мәліметінше, ел бойынша барлығы ардагер ретінде 83 адам арнайы мемлекеттік жәрдемақы алады. Оның ішінде 69-ы - соғысқа қатысушылар, ал 14-і - Ұлы Отан соғысының мүгедектері.
Өңірлер бойынша статистика келесідей:
Алматы қаласы - 26;
Алматы облысы - 8;
Қостанай облысы - 6;
Шығыс Қазақстан облысы - 4;
Қарағанды облысы - 4.
Еске салайық, бұған дейін Жетісу облысында ардагерлерге 296 млн теңге төлемақы берілетіні хабарланды.
