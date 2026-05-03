2026 жылы Қазақстанда қанша шетелдік жұмыс істей алады
Жаңа өзгерістер еңбек нарығына тартылатын шетелдіктер санын нақтылайды.
Бүгiн 2026, 12:14
Қазақстанда 2026 жылы жұмыс берушілер қанша шетелдік қызметкер тарта алатыны нақтыланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл – еңбек нарығына жіберілетін шетелдік жұмысшылар санына қойылатын шектеу, яғни квота туралы болып отыр.
Енгізілген өзгерістерге сәйкес:
- жұмыс берушілер әкімдіктердің рұқсаты арқылы тартатын шетелдік мамандар үшін квота жалпы жұмыс күшінің 0,3%-ын құрайды;
- еңбек иммигранттары (негізінен жеке тұлғаларда жұмыс істейтіндер) үшін – 2,85%.
Құжат 2026 жылға арналған бұрын бекітілген параметрлерге өзгерістер енгізеді.
Тиісті бұйрыққа Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 24 сәуірде қол қойған, ол биылғы 10 мамырдан бастап күшіне енеді.
