2026 жылы Қазақстанда қанша шетелдік жұмыс істей алады

Жаңа өзгерістер еңбек нарығына тартылатын шетелдіктер санын нақтылайды.

Бүгiн 2026, 12:14
Қазақстанда 2026 жылы жұмыс берушілер қанша шетелдік қызметкер тарта алатыны нақтыланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл – еңбек нарығына жіберілетін шетелдік жұмысшылар санына қойылатын шектеу, яғни квота туралы болып отыр.

Енгізілген өзгерістерге сәйкес:

  • жұмыс берушілер әкімдіктердің рұқсаты арқылы тартатын шетелдік мамандар үшін квота жалпы жұмыс күшінің 0,3%-ын құрайды;
  • еңбек иммигранттары (негізінен жеке тұлғаларда жұмыс істейтіндер) үшін – 2,85%.

Құжат 2026 жылға арналған бұрын бекітілген параметрлерге өзгерістер енгізеді.

Тиісті бұйрыққа Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 24 сәуірде қол қойған, ол биылғы 10 мамырдан бастап күшіне енеді.

