Маңғыстау облысында жалғыз қалған соғыс ардагеріне қандай құрмет көрсетіледі?
Облыста небәрі бір ғана ардагер қалған.
Бұл туралы өңірлік жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы ресми жауапта мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2025 жылғы төлем тізіміне сәйкес, облыста 1 ҰОС ардагері,621 адам – ҰОС ардагерлеріне теңестірілгендер бар.
Оның ішінде:
131 адам – соғыс кезінде жараланып, мүгедектік алғандар.
104 адам – жеңілдіктер бойынша теңестірілгендер.
386 адам – еңбек ардагерлері.
5 миллион теңге беріледі
Жеңіс күніне орай өңірде біржолғы әлеуметтік төлемдер қарастырылған. Соның ішінде:
ҰОС ардагеріне – 5 000 000 теңге.
Мүгедектігі бар теңестірілгендерге – 259 500 теңге.
Басқа теңестірілген санаттарға – 216 250 теңге.
Еңбек ардагерлеріне – 173 000 теңге беріледі.
Бұл төлемдер қала және аудан мәслихаттарының шешімі негізінде беріледі.
Қосымша қандай қолдау бар?
Облыста ардагерлерге тек бір реттік төлеммен шектелмейді.
Жылына бір рет табысқа қарамастан санаторий-курорттық емделу, теміржол билеттерінің құнын өтеу, мерекелік құттықтаулар мен әлеуметтік қолдау шаралары қарастырылған,- дейді басқарма.
Бүгінде Маңғыстау облысында Ұлы Отан соғысының тірі куәгері ретінде қалған бір ғана ардагерді қолдау - тек материалдық көмек емес, тарихи буынға деген құрметтің белгісі.
Бұған дейін Қызылорда облысында қалған жалғыз ардагерге 5,5 миллион теңге сыйақы берілетіні мәлім болды.
Ең оқылған:
- Мұғалімдерге 56 күн демалыс: Еңбек демалысы қалай есептеледі?
- Жайықтағы жантүршігерлік жағдай: Атырауда 15 жастағы бойжеткен көпірден секіріп кетті
- Алматы метросының 127 миллионы: 10 шенеунік сотталды
- 34°С ыстық және -3°С үсік: Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді
- 1 мамыр – демалыс: Қазақстандықтар мамыр айында қанша күн демалады?