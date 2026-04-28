Маңғыстау облысында жалғыз қалған соғыс ардагеріне қандай құрмет көрсетіледі?

Облыста небәрі бір ғана ардагер қалған.

©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
94
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Бұл туралы өңірлік жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы ресми жауапта мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

2025 жылғы төлем тізіміне сәйкес, облыста 1 ҰОС ардагері,621 адам – ҰОС ардагерлеріне теңестірілгендер бар.

Оның ішінде:

131 адам – соғыс кезінде жараланып, мүгедектік алғандар.

104 адам – жеңілдіктер бойынша теңестірілгендер.

386 адам – еңбек ардагерлері.

5 миллион теңге беріледі

Жеңіс күніне орай өңірде біржолғы әлеуметтік төлемдер қарастырылған. Соның ішінде:

ҰОС ардагеріне – 5 000 000 теңге.

Мүгедектігі бар теңестірілгендерге – 259 500 теңге.

Басқа теңестірілген санаттарға – 216 250 теңге.

Еңбек ардагерлеріне – 173 000 теңге беріледі.

Бұл төлемдер қала және аудан мәслихаттарының шешімі негізінде беріледі.

Қосымша қандай қолдау бар?

Облыста ардагерлерге тек бір реттік төлеммен шектелмейді.

Жылына бір рет табысқа қарамастан санаторий-курорттық емделу, теміржол билеттерінің құнын өтеу, мерекелік құттықтаулар мен әлеуметтік қолдау шаралары қарастырылған,- дейді басқарма.

Бүгінде Маңғыстау облысында Ұлы Отан соғысының тірі куәгері ретінде қалған бір ғана ардагерді қолдау - тек материалдық көмек емес, тарихи буынға деген құрметтің белгісі.

Бұған дейін Қызылорда облысында қалған жалғыз ардагерге 5,5 миллион теңге сыйақы берілетіні мәлім болды.  

