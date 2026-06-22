«Жеңіл табыс» ауыр жазаға әкелді: Текели тұрғыны дропперлік үшін айыппұл арқалады
Қадағалау органы банк карталарын, есепшоттарды, логиндер мен құпиясөздерді, SMS-кодтарды немесе мобильді банкингке қолжетімділікті үшінші тұлғаларға беру қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін ескертті.
Текели қаласының тұрғыны банк шотына қолжетімділікті үшінші тұлғаға ақшаға бергені үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Кейін бұл шот интернет-алаяқтық схемасында пайдаланылған.
Сот қандай шешім шығарды?
Жетісу облысы прокуратурасының мәліметінше, Текели қалалық соты тұрғынды Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 232-1-бабының 1-бөлігі бойынша кінәлі деп таныды.
Тергеу барысында ер адамның материалдық сыйақы алу үшін өзінің банк шотына мобильді қосымша арқылы қолжетімділікті бөгде адамға бергені анықталған. Кейін аталған есепшот алаяқтық жолмен жәбірленушіден ақша аударуға пайдаланылған.
Сот оған айыппұл түріндегі жаза тағайындады. Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ.
Дроппер деген кім?
Дроппер – өзінің банк картасын, есепшотын немесе банктік қосымшасына қолжетімділікті басқа адамдарға беретін тұлға. Мұндай шоттар көбіне интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты өткізу, жасыру немесе қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланылады.
Құқық қорғау органдарының айтуынша, алаяқтар азаматтарға «оңай ақша табу», «картаңызды жалға беру» немесе «шотты уақытша пайдалану» секілді ұсыныстар жасап, қылмыстық схемаларға тартады.
Прокуратураның ескертуі
Қадағалау органы банк карталарын, есепшоттарды, логиндер мен құпиясөздерді, SMS-кодтарды немесе мобильді банкингке қолжетімділікті үшінші тұлғаларға беру қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін ескертті.
Маңыздысы, жауапкершілік шот иесінің кейін оның қандай мақсатта қолданылғанын білген-білмегеніне қарамастан туындайды.
Сарапшылар не дейді?
Соңғы жылдары Қазақстанда дропперлікпен күрес күшейіп келеді. Қаржы нарығының мамандары азаматтарға күмәнді «жеңіл табыс» ұсыныстарынан бас тартып, жеке банктік деректерді ешкімге бермеуге кеңес береді.
Егер күмәнді ұсыныстар немесе алаяқтық белгілері анықталса, құқық қорғау органдарына дереу хабарласу қажет.
Текелидегі бұл іс банк шотын немесе картасын «жалға беру» қауіпсіз әрекет емес екенін тағы бір рет көрсетті. Бір қарағанда оңай табыс көзі болып көрінген ұсыныс қылмыстық іске және сот алдында жауап беруге алып келуі мүмкін.
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