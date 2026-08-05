Қазгидромет тамызда құрғақшылық күтілетін өңірлерді атады
Қазгидромет 2026 жылдың тамыз айына арналған атмосфералық құрғақшылық болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Синоптиктердің мәліметінше, тамыз айында еліміздің батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерінің бірқатар ауданында құрғақшылық күтіледі.
Атап айтқанда, атмосфералық құрғақшылық:
Батыс Қазақстан облысының Бөкей Ордасы және Жәнібек аудандарында;
Ақтөбе облысының Шалқар және Ырғыз аудандарында;
Атырау облысының Құрманғазы ауданында;
Алматы облысының Балқаш ауданында;
Жамбыл облысының Мойынқұм, Қордай, Сарысу, Талас және Жамбыл аудандарында;
Түркістан облысының Арыс, Созақ, Қазығұрт, Ордабасы, Шардара, Жетісай, Бәйдібек және Келес аудандарында;
Қызылорда облысының Қазалы, Қармақшы, Шиелі аудандарында және Қызылорда қаласында болжанып отыр.
Ал Солтүстік Қазақстан облысының Тимирязев ауданында және Қостанай облысының Ұзынкөл ауданында бірқалыпты ылғалды жағдай қалыптасады деп күтіледі.
Еске салсақ, «Қазгидромет» РМК 2026 жылғы тамыз айына арналған ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктердің мәліметінше, елдің басым бөлігінде жауын-шашын мөлшері климаттық нормадан жоғары болады.
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