Жасыл экономика: Қазақстан қандай бағыт таңдады?
Қазіргі әлемде экономикалық өсім мен экологиялық қауіпсіздік арасындағы тепе-теңдік басты мәселелердің біріне айналды. Климаттың өзгеруі, табиғи ресурстардың сарқылуы және қоршаған ортаның ластануы мемлекеттерді жаңа даму моделін іздеуге мәжбүр етуде. Осы тұрғыда «жасыл экономика» ұғымы алдыңғы қатарға шықты. Бұл – табиғатты сақтай отырып, экономиканы дамытуға бағытталған жүйелі тәсіл, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан үшін жасыл экономикаға көшу – тек жаһандық трендке ілесу емес, елдің ұзақ мерзімді тұрақты дамуын қамтамасыз етудің маңызды шарты. Табиғи ресурстарға бай мемлекет ретінде Қазақстан экологиялық тепе-теңдікті сақтай отырып, экономиканы әртараптандыруға ұмтылып келеді.
Жасыл экономиканың мәні мен маңызы
Жасыл экономика – бұл қоршаған ортаға зиян келтірмей, ресурстарды тиімді пайдалану арқылы экономикалық өсімге қол жеткізу. Оның негізгі бағыттарына жаңартылатын энергия көздерін дамыту, энергия тиімділігін арттыру, қалдықтарды басқару, су ресурстарын үнемдеу және экологиялық таза технологияларды енгізу жатады.
Бұл модельдің басты артықшылығы – ұзақ мерзімді перспективада экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ете отырып, халықтың өмір сапасын жақсарту. Сонымен қатар, жасыл экономика жаңа жұмыс орындарын ашуға, инновацияларды дамытуға және экологиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал етеді.
Қазақстандағы жасыл экономика саясаты
Қазақстан жасыл экономикаға көшу бағытын ресми түрде бірнеше жыл бұрын жариялаған болатын. Елде экологиялық саясатты дамытуға бағытталған бірқатар стратегиялық құжаттар қабылданып, нақты мақсаттар белгіленді. Соның ішінде жаңартылатын энергия көздерінің үлесін арттыру, көмірқышқыл газының шығарындыларын азайту және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану негізгі міндеттердің бірі болып отыр.
Соңғы жылдары елімізде жел және күн электр станцияларының саны артып келеді. Бұл – көмірге тәуелділікті азайтуға және таза энергияға көшуге жасалған нақты қадамдардың бірі. Сонымен қатар, энергия тиімділігін арттыру бағытында өндіріс орындары мен тұрғын секторда жаңа технологиялар енгізілуде.
Жаңартылатын энергия көздері
Қазақстанның географиялық орналасуы жаңартылатын энергия көздерін дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Елдің оңтүстік аймақтары күн энергиясын тиімді пайдалануға қолайлы болса, солтүстік және орталық өңірлерде жел энергиясын өндіру әлеуеті жоғары.
Соңғы жылдары іске қосылған күн және жел электр станциялары энергия нарығында маңызды рөл атқара бастады. Бұл жобалар экологиялық таза энергия өндірісін арттырып қана қоймай, өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына да оң әсерін тигізуде.
Дегенмен, жасыл экономикаға көшу оңай процесс емес. Қазақстанда әлі де болса көмірге тәуелділік жоғары, өнеркәсіптік шығарындылар көлемі айтарлықтай. Сонымен қатар, қалдықтарды өңдеу деңгейі төмен, су ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері өзекті күйінде қалып отыр.
Тағы бір маңызды мәселе – экологиялық мәдениеттің жеткілікті деңгейде қалыптаспауы. Көп жағдайда халық арасында энергияны үнемдеу, қалдықтарды сұрыптау және табиғатты қорғау мәдениеті толық дамымаған.
Соған қарамастан, Қазақстанның жасыл экономика саласында үлкен әлеуеті бар. Жаңартылатын энергия көздерін дамыту, цифрлық технологияларды енгізу және халықаралық тәжірибені пайдалану арқылы ел экологиялық тұрақты даму жолына түсе алады.
Сонымен қатар, жасыл экономика жаңа инвестициялар тартуға және халықаралық серіктестікті нығайтуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттырады.
Қазақстандағы жасыл экономика – болашаққа бағытталған стратегиялық таңдау. Бұл бағыт елдің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, экономиканың жаңа сапалық деңгейге көтерілуіне ықпал етеді.
Жасыл экономикаға көшу – тек мемлекеттік саясат емес, ол қоғамның әрбір мүшесінің қатысуын талап ететін ортақ міндет. Табиғатты сақтау мен экономикалық дамуды ұштастыра білген жағдайда ғана Қазақстан тұрақты әрі қауіпсіз болашаққа қадам баса алады.
