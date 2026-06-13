Иран мен АҚШ келісіміне Израиль тосқауыл қоюы мүмкін – Арагчи
Ол бұл мәселеге қатысты толық мәлімет кейінірек жарияланатынын, ал қазір егжей-тегжейлі ақпарат тарату келіссөздерге кері әсер етуі мүмкін екенін атап өтті.
Бүгiн 2026, 04:27
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Бүгiн 2026, 04:27Бүгiн 2026, 04:27
182Фото: AP Photo/ Khalil Hamra
Иран Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи Израиль Тегеран мен Вашингтон арасындағы қақтығысты реттеу жөніндегі меморандумға қол қою процесін бұзуға әрекет жасап жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС агенттігі.
Министрдің айтуынша, «келісімнің жаулары бар», олардың ішінде Израиль негізгі рөл атқарады. Ол бұл мәселеге қатысты толық мәлімет кейінірек жарияланатынын, ал қазір егжей-тегжейлі ақпарат тарату келіссөздерге кері әсер етуі мүмкін екенін атап өтті.
Арагчи бұған дейін Иран мен АҚШ қақтығысты тоқтату жөніндегі меморандумға қол қоюға бұрынғыдан да жақын екенін айтқан болатын.
Келіссөздерге қатысты мәліметтер бойынша, тараптар арасында негізгі келісім жобасы қарастырылып жатыр, алайда кейбір мәселелер әлі де талқылануда.
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