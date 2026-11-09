Үкім шықты, бірақ сотталмады: Жаңаөзенде көлік қағып кеткен балаға қатысты іс немен аяқталды?
Жаңаөзен қалалық соты 34 жастағы жүргізушіге қатысты үкімді 28 қазанда шығарды. Сонымен қатар ол үш жыл мерзімге көлік жүргізу құқығынан айырылды.
Жүргізуші 2026 жылғы 1 шілдеде жаңа Конституцияға байланысты қабылданған рақымшылық туралы заң негізінде негізгі жазадан босатылды. Сот жасаған қылмысты ауырлығы аз қылмыстар санатына жатқызып, оған рақымшылық заңының қолданылатынын анықтаған.
Баланың отбасы жүргізушіден моральдық зиян үшін 30 млн теңге және материалдық шығын ретінде 950 мың теңге өндіріп беруді сұраған. Алайда сот моральдық өтемақы сомасын негізсіз жоғары деп танып, оны 7 млн теңге көлемінде белгіледі. Ал материалдық шығын толық көлемде өндірілетін болды.
Сот үкіміне сәйкес, жол-көлік оқиғасы 20 маусым күні сағат 23:47 шамасында Ж. Бейнеубаев көшесінің қиылысында болған. Жүргізуші жол қозғалысы ережелерінің 10.72-тармағын бұзып, абайсызда баланы көлігінің алдыңғы сол жақ бөлігімен қағып кеткен.
Іс қысқартылған тәртіппен қаралды. Жүргізуші өз кінәсін толық мойындап, жәбірленушілерден кешірім сұраған және жазаны жеңілдетуді өтінген.
Сот отырысында ол баланы қағып кеткеннен кейін көліктен түсіп, баланы көтеріп, ауруханаға жеткізгенін айтқан. Сондай-ақ моральдық зиян үшін 3 млн теңге және адвокат қызметіне жұмсалған шығын ретінде 950 мың теңге төлеуге дайын екенін жеткізген.
Бала 21 маусым күні сағат 00:15-те ауыр жағдайда, ес-түссіз күйде ауруханаға жатқызылған. Сараптама қорытындысына сәйкес, оның бас сүйек сүйектері сынған, миы соғылған, тістері зақымданған, өкпесі соғылып, кеуде қуысында ауа жиналған. Баланың жағдайы кома және шокпен қатар жүрген.
Доп домалап жолға шығып кетті. Балалар оның артынан жүгірді. Дәл сол сәтте бір көлік баламды қағып кетті. Жүргізуші тежегішті баспақ түгілі, жолдағы жасанды кедергінің (жол төмпешігінің) алдына келгенде де жылдамдығын бәсеңдетпеді, – деп еске алады ол.
Қанның ізі жатыр, ал баланың өзі жоқ. Қайда барарымды, оны қайдан іздерімді білмедім. Мен Ақтауда тұрамын, Жаңаөзенге қонаққа келген едім. Такси тоқтатуға тырыстым, бірақ бірде-бір көлік тоқтамады, – дейді баланың тәтесі.
Содан кейін оның туыстары келіп, олар бірге ауруханаға бет алды. Жолда, 7-ші шағын ауданда, әйел сол көліктің өзін байқап қалды. Көліктің артқы орындығында бір бала жатқан еді.
Баланың сол жақ беті жыртылып кетіпті – ортасынан құлағына қарай, тіпті аузына дейін жырылып қалған. Маңдайының сол жағы да солай. Бүкіл беті қанға боялып жатты. Ал жүргізуші болса, жай ғана тұрды, – дейді ол.
Отбасының айтуынша, жүргізуші алдымен үйіне барып, әкесін алып алған, содан кейін ғана жедел жәрдем шақырған. Ауруханадан шығару құжатында баланың жедел жәрдем бригадасымен жеткізілгені көрсетілген.
30-40 минуттай уақыт өтіп кеткен. Бала көп қан жоғалтқан, сондай-ақ ішіне де көп мөлшерде қан кеткен; өкпесі қанға толып қалған, б0150 дейді оның тәтесі.
Оның айтуынша, отбасы баланың Ақтауға жеткізілуін өздері талап еткен. Нәтижесінде, баланы ол жаққа санитариялық авиация арқылы жеткізді.
Біз таныс-тамырларымызға хабарласып, өз күшімізбен осы ауыстыруды ұйымдастыра алдық. Барлық мәселені өзіміз жүгіріп жүріп шешуге тура келді, – дейді әйел.
Ақтаудағы дәрігерлер баланың жағдайы өте ауыр болғандықтан, кез келген жағдайға дайын болуымыз керектігін ескертті, – деп еске алады ол.
Оқу-ағарту министрлігі BAQ.KZ редакциясының сауалына берген жауабында №16 мектеп қызметкерлері отбасының үйіне барғанын, ал Маңғыстау облысының Бала құқықтарын қорғау басқармасының мамандары баланың анасымен байланысқа шыққанын хабарлаған.
Әңгімелесу барысында баланың анасы ұлының денсаулығы жақсы екенін, жол-көлік оқиғасына кінәлі тарап қажетті көмек көрсетіп жатқанын және отбасы қосымша қолдауға мұқтаж емес екенін айтты, – делінген министрлік жауабында.
Алайда баланың анасы бұл мәліметпен келіспейді. Оның айтуынша, үйлеріне ешкім келмеген. Мектепте анықтағанындай, тексерушілерге баланың оқуына қатысты ғана сұрақтар қойылған: бала үйден оқиды, ал қыста оған ота жасалуы тиіс.
Жазда ұлы ауруханада жатқан кезде оған балабақшадан, білім бөлімінен, бала құқықтарын қорғау органдарынан және мектептен хабарласқан. Баланың анасы BAQ.KZ редакциясына көрсеткен хат алмасуда 3 шілде күні басқарма қызметкері баланың жағдайын сұрап, қандай да бір көмек қажет пе екенін білген.
Әйел баласына жаңа ғана ота жасалғанын және оның әлі наркоздан есін жимағанын айтып жауап берген. «Бәрі жақсы ма?» деген сұраққа анасы «иә» деп жауап жазған.
Министрліктің хаты шыққаннан кейін, баланың анасының айтуынша, басқарма қызметкері оған телефон соғып, отбасының үйіне барғаны туралы мәліметті қателесіп көрсеткенін айтқан. Ал кінәлі тараптың көмек көрсетіп жатқаны туралы ақпаратты, басқарма өкілдерінің түсіндіруінше, полициядан алған.
Ананың айтуынша, 29 қазанда отбасының үйіне Бала құқықтарын қорғау басқармасының екі қызметкері келген. Ал ұлы ауруханадан шыққаннан кейін жүргізуші тарапынан ешқандай көмек болмаған.
Сот үкімі шыққанға дейін туыстары жүргізуші жауапкершіліктен құтылып кете ме деп алаңдаған. Нәтижесінде ол түрмеге қамалмайды, бірақ үш жыл бойы көлік жүргізу құқығынан айырылады.
Үкім заңды күшіне енгеннен кейін жүргізушіге отбасыға моральдық зиян үшін 7 млн теңге және материалдық шығын ретінде 950 мың теңге төлеуге бір ай уақыт беріледі. Егер бұл қаражат ерікті түрде төленбесе, мәжбүрлеп өндіріп алынады.
Әзірге сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Тараптар үкім жарияланған күннен бастап 15 тәулік ішінде Маңғыстау облыстық сотына апелляциялық шағым түсіре алады.
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