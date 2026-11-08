Жапонияда 5,7 магнитудалы жер сілкінісі болды: зардап шеккендер бар
Жер сілкінісінен кемінде 20 адам жарақат алған. Дүмпулер кезінде тұрғындардың бір бөлігі эвакуация барысында құлап, цунами қаупі жарияланған жоқ.
Жапонияның орталық бөлігінде болған магнитудасы 5,7 жер сілкінісі салдарынан кемінде 20 адам жарақат алды. Бұл туралы Kyodo News хабарлады.
Жерасты дүмпулері Сидзуока префектурасының батыс бөлігінде тіркелген. Жапония метеорологиялық агенттігінің мәліметінше, жер сілкінісінің ошағы шамамен 40 шақырым тереңдікте орналасқан.
Жер сілкінісінің дүмпуі көршілес Айти префектурасындағы Тита қаласында қатты сезілген. Мұнда сейсмикалық қарқындылық Жапонияның жеті балдық шкаласы бойынша 5+ деңгейіне жеткен.
Жергілікті билік пен өрт сөндіру қызметтерінің мәліметінше, тұрғындардың бір бөлігі эвакуация кезінде құлап, жарақат алған. Алдын ала мәлімет бойынша, өмірге қауіп төндіретін ауыр жарақаттар тіркелмеген.
Жер сілкінісінен кейін цунами қаупі жарияланған жоқ.
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