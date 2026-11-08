Бұрынғы сүйіктісінің телефонын ұрлап, 2,6 млн теңге несие алған: Ер адам ұсталды
Күдікті 23 жастағы қыздың телефоны арқылы 2 млн 650 мың теңге несие рәсімдеген. 33 жастағы ер адам ұсталды.
Ақмола облысында 23 жастағы астаналық қыздың телефонын ұрлап, оның атына заңсыз несие рәсімдеген ер адам ұсталды. Күдікті жәбірленушінің бұрынғы бірге тұрған азаматы болып шықты. Бұл туралы Polisia.kz хабарлады.
Полиция мәліметінше, биыл қазан айында ер адам бұрынғы бірге тұрған қызының телефонын ұрлап кеткен. Кейін оның банктік қосымшасы арқылы жәбірленушінің атына 2 миллион 650 мың теңге көлемінде несие рәсімдеген.
Қыз өз атына қарыз пайда болғанын кейін білген. Осыған байланысты ол 5 қарашада полицияға арызданған.
Аталған дерек бойынша ұрлық фактісімен қылмыстық іс қозғалды. Жедел-іздестіру шаралары барысында полицейлер күдіктінің кім екенін және жүрген жерін анықтады. Сол күні 33 жастағы ер адам полиция бөліміне жеткізіліп, кінәсін мойындаған.
Осы оқиғаға байланысты полиция азаматтарды жеке деректері мен қаржылық қауіпсіздігіне мұқият болуға шақырды.
Құқық қорғау органдарының ескертуінше, телефонды, құпиясөздерді, PIN-кодтарды және банктік қосымшаларға кіру деректерін бөгде адамдарға беруге болмайды. Тіпті ол жақын немесе таныс адам болса да, мұндай мәліметтерді жария етпеу маңызды.
Сондай-ақ мамандар телефон экранына сенімді құлып орнатуға және банк сервистерінің құпиясөздерін ашық жерде сақтамауға кеңес береді. Егер телефон жоғалса немесе ұрланса, SIM-картаны және банктік қосымшаларға қолжетімділікті дереу бұғаттап, полиция мен банкке хабарлау қажет.
Ең оқылған:
- Таразда бокстан ел үздіктері анықталды
- Қазақстан мен Тәжікстан ынтымақтастық жөнінде 14 құжатқа қол қойды
- Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы автомобиль және теміржол көлігімен жүк тасымалының көлемі 7 млн тоннаға жетті
- Жаңа соққылардан кейін Қатар АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздерді жалғастырып жатыр
- «Бір үйдің мекенжайын 17 адам пайдаланған»: Саясаттанушы әлеуметтік көмек жүйесіндегі олқылықтарды атады