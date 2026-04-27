Жанабыловтар үкімге шағымдана ма? Блогерлердің адвокаты жауап берді
Сот жазаны 2 жылға кейінге қалдырды, тәркіленген мүлікке қатысты да түсінік берілді.
Астанада блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты үкімге шағым берілмейді. Бұл туралы олардың адвокаты Гаухар Айтжанова мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Адвокаттың айтуынша, сот тағайындаған жаза 2 жылға кейінге қалдырылған.
Егер осы уақыт ішінде әкімшілік немесе өзге де құқық бұзушылықтар болмаса, сот өкініш білдіру мен келтірілген залалды өтеуді ескере отырып, оларды жазаны одан әрі өтеуден босатуы мүмкін, – деді Айтжанова.
Ол сондай-ақ сот үкімі қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнама талаптарына толық сәйкес келетінін атап өтті. Атап айтқанда, іс бойынша Қылмыстық-процестік кодекстің 63-тарауында қарастырылған процессуалдық келісім нормалары қолданылған.
Автокөліктердің тәркіленуіне қатысты сұраққа жауап берген адвокат бұл жерде жеке меншік пен компания мүлкін шатастырмау керектігін айтты.
Ол шындықты айтты. Тәркіленген көліктерді “Жаңа бизнес” ЖШС арнайы ұтыс ойыны үшін сатып алған. Олар компанияның балансында болған және жеке меншікке жатпайды, – деп түсіндірді ол.
Адвокаттың сөзінше, дәл осы мүлік іс аясында тәркіленген және бұл сот материалдарымен расталады.
Еске салсақ, блогерлерге қатысты бүгінгі сот отырысында прокурор Жанабыловтың кінәсін мойындап, 247 млн теңге залалды өтегенін айтты. Сотта оған қандай шартты жаза сұралғаны белгілі болды.
Сотта аға прокурордың көмекшісі Олжас Хайруллаев Эльмира Төлегеноваға жаза тағайындау туралы ұсынысын жариялады. Прокурор Эльмира Төлегеноваға 2 жыл жаза сұрады.
Анықталғандай, Жанабыловтар тергеумен келісімге келді. Сот барысында судья әр айыпталушының ұстанымын жеке нақтылады.
Блогер Жанабылов пен Төлегеноваға сот үкімі жарияланып, екі айыпталушы да кінәлі деп танылды.
Сот отырысы барысында Жанабыловтардан қандай мүлік тәркіленетіні айтылды.
