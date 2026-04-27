Жанабыловтар тергеумен келісімге келді
Сот барысында судья әр айыпталушының ұстанымын жеке нақтылады.
Астанада блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты сотта айыпталушылар процессуалдық келісімге өз еркімен барғанын растады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
“Сіз келісімді өз еркіңізбен жасадыңыз ба?” деген сұраққа олар “Иә, өз еркіммен” деп жауап берді. Сондай-ақ келісімді қолдайтындарын жеткізді.
Айыпталушылардың адвокаты сотқа келтірілген залалдың өтелгенін растайтын түбіртекті ұсынды.
Сот шешімі бүгін сағат 16:30-де жарияланады.
Бұған дейін мемлекеттік айыптаушы сотталушының кінәсін мойындап, келтірілген залалды толық өтегенін ескеріп, шартты жаза тағайындауды сұрады.
Еске салсақ, кешегі, яғни 2026 жылғы 22 сәуірде өткен сот отырысында айыпталушылардың адвокаты куәгер-тергеуші Абзал Әлімхановтан жауап алып, ақша қозғалысы мен банк шоттарына қол жеткізуге қатысты айыптау уәждеріне күмән келтірді.
Жанабылов ісінде 100 млн теңге қаржы қалай жұмсалғаны айтылды.
2026 жылғы 22 сәуірде өткен сот жарыссөздері барысында мемлекеттік айыптаушы оларға мүлкін тәркілеумен қатар нақты мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады.
