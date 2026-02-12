Жаңа Конституция жобасында неке мен отбасы құндылықтары айқындалды
Жаңа Конституция жобасының 30-бабында неке және отбасы институтына қатысты негізгі қағидаттар бекітілді. Құжатқа сәйкес, неке мен отбасы, ана, әке және бала мемлекет қорғауында болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
148Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Бапта неке ұғымына нақты анықтама берілген. Онда неке – ер мен әйелдің мемлекет заңына сәйкес тіркелген ерікті және тең құқықты одағы екені көрсетілген.
Сондай-ақ балаға қамқорлық жасау және оны тәрбиелеу ата-ананың етене құқығы әрі міндеті екені атап өтіледі. Бұл норма ата-ананың жауапкершілігін конституциялық деңгейде бекітеді.
Сонымен қатар кәмелетке толған, еңбекке қабілетті балалардың еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті екені жазылған.
