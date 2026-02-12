Балалар ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті болады – Конституция жобасы
Енді балалар ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті болады. Бұл туралы Конституцияның жаңа жобасында көрсетілген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
12 Ақпан 2026, 09:03
462Фото: pixabay
Конституцияның ресми БАҚ-та жарияланған жаңа жобасында отбасы қатынасы, неке, балаға және ата-анаға қамқорлық мәселелері кеңінен қамтылып отыр.
Атап айтқанда, жобаның 30-бабында “Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті” деп көрсетілген.
Сонымен қатар балаға қамқорлық жасау мен тәрбие беру ата-ананың етене құқығы мен міндеті екені де аталған.
Еске салайық, бұған дейін Ата заңның жаңа жобасына сәйкес Парламент өкілеттігі 1 шілдеде тоқтатылатынын хабарладық.
