Жаңа eGov іске қосылғаннан кейін бірден сынға ұшырады: Бұрынғы интерфейс қайтарыла ма?
eGov 3.0 іске қосылғаннан кейін оператор қолданушылардан 250-ден астам өтініш қабылдады.
2026 жылғы 8 тамызда Қазақстанда жаңартылған архитектурасы, навигациясы және интерфейсі бар eGov 3.0 іске қосылды. Жаңа дизайн бірден қолданушылардың талқылауы мен сынына ұшырады: элементтердің орналасуы, қызметтерді іздеу және порталдың бұрынғы құрылымы бойынша сұрақтар туындады. Іске қосылған сәттен бастап 250-ден астам өтініш келіп түсті. Бұл ретте ескі нұсқаға үнемі ауысу мүмкіндігін қайтару жоспарланбаған. BAQ.KZ тілшісі жаңа интерфейсті кім әзірлегенін, оның қалай тексерілгенін және енді не нәрсе пысықталатынын анықтады.
Жаңа eGov-ты кім әзірледі?
BAQ.KZ редакциясы порталдың жаңаруына байланысты «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-ға ресми сауал жолдады. Компания жаңа интерфейсті әзірлеумен және енгізумен арнайы топтар айналысқанын хабарлады.
«eGov.kz жаңа пайдаланушы интерфейсін әзірлеуге және енгізуге цифрлық үкімет операторы – «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ жауапты. Жұмысқа «ҰАТ» АҚ-ның бейінді топтары тартылды. Әзірлеу барысында қазақстандық IT-қоғамдастық өкілдерінің сараптамасы да қолданылды», – деп хабарлады компания.
Сонымен қатар, жауапта жұмысқа қатысқан мамандардың саны көрсетілмеген.
Жаңарту қанша тұрды?
BAQ.KZ жаңа eGov.kz-ті әзірлеу мен енгізудің құнын, оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз етуге, UX/UI дизайнына, зерттеулерге, тестілеуге және техникалық сүйемелдеуге кеткен шығындарды сұрады. «ҰАТ» АҚ нақты соманы атамады.
«eGov-ты дамыту шығындары тиісті жобалар аясында және «ҰАТ» АҚ командасының күшімен жүзеге асырылады», – деп хабарлады «ҰАТ» АҚ.
Дизайнға, әзірлеуге және тестілеуге кеткен жеке шығындар да ашылмады.
Неліктен жаңа интерфейс қажет болды?
«ҰАТ» АҚ жаңартудың себебін бұрынғы технологиялық база порталды одан әрі дамыту міндеттеріне толық көлемде жауап бермеуімен түсіндірді.
eGov.kz-тің алғашқы нұсқасы 2006 жылы іске қосылған. 2012 жылы портал елеулі түрде жаңартылды, ал оның одан арғы жұмысы 2013 жылғы технологиялық шешімдерге негізделді.
«2026 жылға қарай бұл нұсқаның технологиялық базасы порталды одан әрі дамыту міндеттеріне толық көлемде жауап бермей қалды. 2013 жылғы технологиялық шешімдерді пайдалану жаңа функцияларды енгізуге және жүйенің жекелеген компоненттерін жаңартуға белгілі бір шектеулер қойды. Инфрақұрылымға түсетін жүктеме қолданушылар мен цифрлық қызметтер санының артуымен бірге өсті», – деп түсіндірді компания.
eGov 3.0 2026 жылғы 8 тамызда іске қосылды. Жаңа нұсқа архитектураны, интерфейсті және пайдаланушы сценарийлерін жаңартуды қарастырады.
«eGov.kz порталы – азаматтардың цифрлық үкіметке қол жеткізу терезесі. Ол мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне қосылған 2000-нан астам интеграциялық сервистер арқылы жұмыс істейді. Жаңа интерфейсті жобалау кезінде пайдаланушы сценарийлері, сервистер құрылымы және навигация ерекшеліктері талданды. Міндеттердің бірі – ең сұранысқа ие функцияларға қолжетімділікті жеңілдету және порталды одан әрі дамыту үшін неғұрлым түсінікті құрылым жасау болды», – деді «ҰАТ» АҚ өкілдері.
Бұған дейін BAQ.KZ eGov-ты жаңғырту қызметтерді алуды жеңілдетуге, жүйелердің интеграциясын жақсартуға және порталдың қолжетімділігін арттыруға тиіс екенін жазған болатын.
Жаңа eGov қалай тексерілді?
Жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин бұған дейін жаңа дизайн фокус-топтарда тексерілгенін хабарлаған еді. «ҰАТ» АҚ тестілеу 2024 жылы жүргізілгенін нақтылады.
«Пайдаланушылық шешімдерді тестілеу 2024 жылы пайдаланушылардың әртүрлі санаттарының қатысуымен жүргізілді. Тестілеу нәтижелері бойынша навигацияның түсініктілігі, басты беттің құрылымын және интерфейстің жекелеген элементтерін қабылдау, сондай-ақ қажетті сервистерді іздеудің ыңғайлылығы бағаланды. Алынған ескертулер интерфейсті одан әрі түзету кезінде пайдаланылды», – деп хабарлады компания.
Сонымен бірге, фокус-топ қатысушыларының саны, олардың жасы және әлеуметтік санаттары жауапта көрсетілмеген.
Нені жақсартқысы келді?
Жаңа интерфейсті әзірлеу кезінде басты назар навигацияға, қолжетімділікке және мемлекеттік қызметтерді алу үшін қажетті әрекеттер санын қысқартуға аударылды.
«Интерфейсті әзірлеу кезінде мемлекеттік қызметтерді алудың ыңғайлылығына, түсінікті навигацияға, цифрлық сервистердің әртүрлі санаттағы пайдаланушылар үшін бейімділігі мен қолжетімділігіне басты назар аударылды. Негізгі талаптар қатарында:
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қызметті іздеу және алу үшін қажетті әрекеттер санын қысқарту;
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мемлекеттік қызметтер каталогының түсінікті құрылымы;
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бөлімдер арасындағы ыңғайлы навигация;
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интерфейсті құрылғылардың әртүрлі түрлеріне бейімдеу;
-
элементтердің оқылуын және көрнекі иерархиясын арттыру;
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веб-қолжетімділік саласындағы талаптар мен ұсынымдарды сақтау;
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интеллектуалды іздеуді және жасанды интеллект негізіндегі сервистерді одан әрі дамытуға негіз жасау бар», – деп тізіп шықты «ҰАТ» АҚ.
Бұған дейін BAQ.KZ экожүйенің eGov 3.0-ге көшуі туралы хабарлаған болатын. Интеллектуалды іздеуді және жасанды интеллект негізіндегі сервистерді енгізу бағыттардың бірі ретінде аталды.
Іске қосылғаннан кейінгі 250-ден астам өтініш
Жаңа нұсқа іске қосылғаннан кейін оператор қолданушылардан 250-ден астам өтініш алды.
«Іске қосылған сәттен бастап 250-ден астам пайдаланушы өтініші келіп түсті. Жаңартулар іске қосылғаннан кейін пайдаланушылардың кері байланысы eGov-пен өзара іс-қимылдың көзделген арналары арқылы жинақталып, бейінді топтармен талданады. Түсетін ескертулер арасында жекелеген элементтердің орналасуына, навигацияға, әдеттегі пайдаланушы сценарийлеріне және қажетті сервистерді іздеуге байланысты сұрақтар болуы мүмкін. Бұл ретте интерфейс ауқымды өзгергеннен кейін сын-пікірлердің болуы өнімді пысықтау процесінің бір бөлігі ретінде қарастырылады. Пайдаланушылардың кері байланысы кейінгі өзгерістердің басымдықтарын анықтау үшін пайдаланылады», – деді «ҰАТ» АҚ.
Компания интерфейсті одан әрі жетілдіру жалғасатынын растады.
«Иә, интерфейс пайдаланушылардың кері байланысын және пайдалану нәтижелерін ескере отырып, жетілдіріле береді. Бірінші кезекте навигация элементтері, жекелеген бөлімдердің құрылымы, ең көп сұранысқа ие сервистердің орналасуы және пайдаланушымен өзара іс-қимылдың жекелеген нысандары түзетілуі мүмкін. Интерфейсті дамыту кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Сондықтан жекелеген өзгерістер eGov 3.0 дамуының бүкіл циклі аяқталғанша күтпестен, дайын болған кезде енгізілуі мүмкін», – деп түсіндірді «ҰАТ» АҚ.
Пысықтау жұмыстарының аяқталуының нақты мерзімдері жауапта көрсетілмеген.
Ескі интерфейсті қайтара ма?
BAQ.KZ сонымен қатар қолданушылар ескі және жаңа интерфейс арасында таңдау жасай алатынын немесе таңдау жасай алмайтынын сұрады. «ҰАТ» АҚ екі нұсқа арасында үнемі ауыстырып қосуды енгізу жоспарланбағанын хабарлады.
«Интерфейстің ескі және жаңа нұсқалары арасында тұрақты ауыстырғышты енгізу порталды дамытудың мақсатты моделі ретінде қарастырылмайды. Интерфейс ауқымды жаңартылған кезде, қолданушылардың бір бөлігі әдеттегі сценарийлердің өзгеруіне байланысты ыңғайсыздықты сезінуі мүмкін. Сондықтан ескі нұсқаның жекелеген шешімдері пайдаланушылық құндылығы тұрғысынан талданып, қажет болған жағдайда жаңа интерфейсте бейімделуі мүмкін. Көшудің мақсаты – eGov.kz-тің пайдаланушылардың ағымдағы қажеттіліктерін және eGov 3.0-дің жаңа мүмкіндіктерін ескеретін бірыңғай және дәйекті дамып отыратын интерфейсін қалыптастыру», – деп атап өтті компанияда.
Осылайша, бұрынғы интерфейсті жеке нұсқа ретінде қайтару жоспарланбаған. Бұл ретте ескі eGov-тың жекелеген шешімдері жаңа нұсқаға бейімделіп, пайдаланылуы мүмкін.
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