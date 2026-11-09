Жамбыл облысында жер сілкінісі болды
Мамандардың мәліметінше, жер сілкінісінің магнитудасы mb=3.73, энергетикалық класы K=8.55, ал ошағы 11 км тереңдікте болған.
9 Қараша 2026, 06:34
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9 Қараша 2026, 06:349 Қараша 2026, 06:34
57Фото: unsplash.com
Қазақстанның ұлттық деректер орталығы кеше кешке Жамбыл облысының аумағында магнитудасы 3,7 болатын жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жер сілкінісі 8 қарашада Астана уақытымен сағат 20:38-де болған.
Эпицентр координаттары – солтүстік ендік бойынша 44,51 градус және шығыс бойлық бойынша 74,44 градус.
Мамандардың мәліметінше, жер сілкінісінің магнитудасы mb=3.73, энергетикалық класы K=8.55, ал ошағы 11 км тереңдікте болған.
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