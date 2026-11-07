Бибарыс Әшірбай жасөспірімдер Олимпиадасының ширек финалына жолдама алды
Ол 70 келіге дейінгі салмақта алғашқы жекпе-жегін өткізді.
7 Қараша 2026, 22:56
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7 Қараша 2026, 22:567 Қараша 2026, 22:56
158Фото: Ұлттық олимпиада комитеті
Сенегал астанасы Дакарда өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасында бокстан жарыстар басталды.
7 қарашада Қазақстан құрамасының өкілі Бибарыс Әшірбай 70 келіге дейінгі салмақта алғашқы жекпе-жегін өткізіп, Ливия боксшысы Мохамед Джихадты мерзімінен бұрын жеңді.
Осылайша, отандасымыз жарыстың ширек финалына шықты.
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