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  • Бибарыс Әшірбай жасөспірімдер Олимпиадасының ширек финалына жолдама алды

Бибарыс Әшірбай жасөспірімдер Олимпиадасының ширек финалына жолдама алды

Ол 70 келіге дейінгі салмақта алғашқы жекпе-жегін өткізді.

7 Қараша 2026, 22:56
АВТОР
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Ұлттық олимпиада комитеті 7 Қараша 2026, 22:56
7 Қараша 2026, 22:56
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Фото: Ұлттық олимпиада комитеті

Сенегал астанасы Дакарда өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасында бокстан жарыстар басталды.

7 қарашада Қазақстан құрамасының өкілі Бибарыс Әшірбай 70 келіге дейінгі салмақта алғашқы жекпе-жегін өткізіп, Ливия боксшысы Мохамед Джихадты мерзімінен бұрын жеңді.

Осылайша, отандасымыз жарыстың ширек финалына шықты.

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