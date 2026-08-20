«Челси» әлде жалға беру: «Бернлиден» кейін Дастан Сәтпаев қайда барады?
Сарапшы «Бернлидегі» маусымнан кейін Дастан Сәтпаевты не күтетінін айтты.
Қазақстан құрамасының шабуылшысы Дастан Сәтпаев карьерасын Чемпионшипте өнер көрсететін «Бернли» сапында маусым соңына дейін жалға алу негізінде жалғастырады. Ланкашир графтығы командасындағы қазақстандық футболшының перспективалары туралы BAQ.KZ тілшісі әлемдік спорт индустриясының жетекші мамандарының бірі, профессор Саймон Чедвикпен сұхбаттасты.
Оның айтуынша, Сәтпаевтың жалға ауысуы сөзсіз еді. Себебі бұл – «Челси» жиі қолданатын ойыншыларды дамыту моделі. «Бернлидегі» маусым оның одан арғы карьерасында шешуші рөл атқаруы мүмкін.
«Сәтпаев үшін басты сұрақ: «Бернлиде» өткізген уақыты «Челсидің» негізгі командасына баспалдақ бола ма, әлде лондондық клубтың Франциядағы туыстас ұйымына («Страсбур») ауысудың алғышарты ма, әлде Премьер-лига клубы оны сатып алған бағасынан қымбатқа сатып, пайда табу үшін құнын көтеретін кезекті жалға ала ма?» – дейді Чедвик.
Сарапшы «Бернли» клубы Сәтпаевтың әрі қарай дамуына лайықты орта бола алатынын атап өтті.
«Бернли» – мықты құндылықтары бар, сонымен қатар ақылмен және парасатпен басқарылатын дәстүрлі клуб. Бұл Сәтпаев үшін тәжірибе жинақтап, шеберлігін шыңдайтын жақсы орын болуға тиіс», – деп есептейді сарапшы.
Құрам үшін бәсеке
Чемпионшип – әлемдегі ең динамикалы әрі бәсекеге қабілетті лигалардың бірі. Бұл турнир жанкүйерлер арасында өте танымал.
«Көптеген команда жоғары дивизионға шығу үшін таласады; мұндағы футбол деңгейі жоғары, ал стадиондар көбінесе лық толы болады. Чемпионшипте өнер көрсету – Премьер-лигада ойнауға жақсы дайындық. Алайда бұл ретте футболшылар жұртшылықтың назарында әлдеқайда аз болады», – деп атап өтті профессор.
Сарапшы Сәтпаев «Челсидегі» маусымалды дайындық кезінде жақсы қырынан көрінгенін айтады. Дегенмен, Чедвиктің пікірінше, оған ағылшын футболына үйрену үшін уақыт пен кеңістік қажет.
«Дәл сол себепті Премьер-лига деңгейіне өтудің әлеуетті қадамын жасамас бұрын, ол өсіп, дами алатын «Бернлиге» ауысу жүзеге асты», – дейді Чедвик.
Сәтпаевтың жаңа командадағы болашағы туралы айта отырып, Чедвик негізгі құрамға талас болатын бәсекелестікке жеке тоқталды.
«Соңғы жылдары «Бернли» жоғары трансферлік құны бар тәжірибелі ойыншылар мен жас, перспективалы футболшылар арасындағы тепе-теңдікті сақтауға ұмтылып келеді. Егер Сәтпаев кәсіби түрде әрекет етіп, жақсы ойын көрсетсе, «Бернлидің» негізгі құрамының тұрақты ойыншысына айналуы әбден ықтимал. Алайда клубта қазірдің өзінде мықты футболшылар, соның ішінде ұлттық құрамалардың тәжірибелі ойыншылары бар. Сондықтан табысқа жету үшін Сәтпаев үнемі жинақы болып, қажырлы түрде еңбектенуі тиіс», - дейді ол.
Еске салайық, 28 шілдеде Сәтпаев «Челси» сапындағы алғашқы голын соққан еді.
Футболшы аустралиялық «Вестерн Сидней Уондерерс» клубына қарсы жолдастық матчында көзге түсті.
Бұған дейін Сәтпаев «Челсимен» бірге алғашқы трофейін жеңіп алған болатын. Ол лондондық клубпен бірге маусымалды Индонезия Суперкубогының жеңімпазы атанды.
2026 жылдың жазында Сәтпаев ағылшын клубына қосылып, негізгі командамен жаттығуды бастады.
Сәтпаев – Қазақстан құрамасы тарихындағы ресми матчтарда гол соққан ең жас ойыншы. Сондай-ақ ол Чемпиондар лигасында гол соққан ең жас футболшылардың қатарына кіреді.
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