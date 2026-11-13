Жаһандық техникалық ақау: АҚШ, Жапония және Австралияның мемлекеттік органдары байланыссыз қалды
Outlook поштасы, Teams мессенджері және Copilot ассистенті бүкіл әлем бойынша 12 сағаттан астам уақыт бойы жұмыс істемей тұр. Бұл ақау Microsoft тарихындағы ең ірі оқиғалардың біріне айналып, түрлі елдердегі компаниялар мен мемлекеттік органдардың байланысын бұзды, деп хабарлайды Reuters.
Microsoft бұл ақауды серверлердегі ақаулармен түсіндіріп, қаскүнемдік әрекеттердің белгілері байқалмағанын мәлімдеді. Жұма күнгі соңғы жаңартуда компания жөндеу жұмыстарынан кейін сервистердің жұмысы тұрақтана бастағанын хабарлады.
Соққы астында Австралия, Жапония және АҚШ-тың мемлекеттік мекемелері қалды. Австралияда барлау қызметі мен федералды полиция біраз уақыт байланыссыз қалды. АҚШ Өкілдер палатасы өз инженерлерінің Microsoft-пен бірлесіп жұмыс істеп жатқанын хабарласа, Жапония үкіметтің ақпараттық инфрақұрылымында проблемалар туындағанын мәлімдеді.
«Олар реттеуге тырысып жатқан себеп-салдар, ең алдымен, электрондық пошта жүйелеріне қатысты», – деді Австралияның киберқауіпсіздік министрі Тони Берк.
Сондай-ақ Microsoft бұл ақауды кибершабуыл деп санамайтынын атап өтті.
Бизнес саласы да зардап шекті. Еуропалық Euronext биржасы хат алмасудағы іркілістерге тап болды, британдық Aviva сақтандыру компаниясы инвесторлармен қоңырау шалу үшін резервтік жоспарларын іске қосты, ал даниялық Maersk клиенттеріне хаттардың кешігуі мүмкін екені туралы ескертті.
OpenAI мен Anthropic компанияларында Microsoft сервистеріне қосылу қиындықтары туындады, ал үндістандық IndiGo, Akasa Air және Air India әуе компаниялары пошта арқылы қолдау көрсету қызметтеріндегі ақаулар туралы хабарлады.
Ең күтпеген жағдай Тайваньда болды. Бір қаржы компаниясы облигацияларды кері сатып алу жөніндегі мәмілені тоқтатты, ал екіншісі, агенттік дереккөздерінің мәліметінше, мәмілелерді факс арқылы растаған. Америкалық Workhorse электр жүк көліктерін өндірушісі қаржылық нәтижелерін жариялауды 16 қарашаға шегерді, ал швейцариялық Richemont жартыжылдық есебін сәл кешіктірді.
Ақау Exchange Online бұлттық пошта платформасы арқылы жұмыс істейтін Microsoft 365 функцияларына әсер етті. Онымен байланысы жоқ сервистер қалыпты жұмысын жалғастырды.
Бұл биылғы жылы Microsoft 365 жүйесінде болған екінші ақау. Осыған ұқсас мәселелер қаңтар айында болған еді, ал өткен жылдың қазан айында және өткен айда Azure бұлттық платформасы іркілістерге тап болған.
eToro сауда платформасының сарапшысы Джош Гилберт әзірге клиенттер бұған шыдайды деп есептейді. Өйткені Microsoft өнімдерінен бір түннің ішінде бас тарту екіталай.
«Бұл 365 жүйесіндегі биылғы алғашқы ақау емес екені үлкен алаңдаушылық тудырады. Егер сенімсіздік қайталанатын мәселе сияқты көріне бастаса, әрбір IT-бөлімде өз бизнесінің басым бөлігін бір жеткізушіге сеніп тапсырмас бұрын екі рет ойлануға себеп пайда болады», – деді ол.
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