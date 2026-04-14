Зейнеткерлерді алдап, ақшасын ұрлап келген ер адам Қарағандыдан ұсталды
50 жастағы ер адам түрлі сылтаумен егде жастағы адамдардың үйлеріне кіріп, олардың сеніміне кірген.
Қарағандыда полицейлер зейнеткерлерге қатысты бірнеше ұрлыққа күдікті 50 жастағы ер адамды ұстады.
Ол қалай әрекет еткен
Полиция мәліметінше, күдікті бір схема бойынша әрекет еткен: түрлі сылтаумен егде жастағы адамдардың үйлеріне кіріп, олардың сеніміне кірген. Кейін ақшаның қайда сақталғанын біліп алып, оңтайлы сәтті пайдаланып, жинақтарын ұрлап отырған.
Жәбірленушілердің бірі – 83 жастағы қала тұрғыны. Ол полицияға жүгініп, күдіктінің түр-сипатын нақты сипаттап берген. Бұл оның ізіне түсуге көмектесті.
Көп ұзамай Қазыбек би атындағы аудандық полиция бөлімі қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтап, оны ұстады.
Тергеу жалғасуда
Тергеу барысында ер адам тек осы зейнеткерден ұрлық жасағанын ғана емес, тағы бір осындай қылмысқа қатысы барын мойындады. Жәбірленушілер де оны таныды.
Қазір іс бойынша тергеу жалғасып жатыр. Полицейлер ұсталған адамның осыған ұқсас басқа да ұрлықтарға қатысы бар-жоғын тексеруде.
