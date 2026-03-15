Үйден дауыс беру: Елордадағы референдумның ерекшеліктері
Комиссия мүшелері азаматтың өтініші негізінде оның үйіне арнайы барды.
Бүгiн 2026, 14:34
Бүгiн 2026, 14:34Бүгiн 2026, 14:34
135Фото: ©BAQ.KZ/Артем Чурсинов
Астанадағы №282 референдум учаскесіне мүмкіндігі шектеулі азаматтан үйден дауыс беру бойынша өтініш келіп түскен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Учаске комиссиясының мүшелері азаматтың өтініші негізінде оның үйіне арнайы барып, дауыс беру процесін ұйымдастырды.
Процеске BAQ.KZ тілшісі де қатысты.
Еске салайық, бұған дейін сағат 14.00-дегі жағдай бойынша келушілер көрсеткіші 51,93%-ға жетті.
