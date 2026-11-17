Үш алпауыттың үстелінде не бар? Трамп, Путин мен Си не талқылайды?
17 Қараша 2026, 19:16
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17 Қараша 2026, 19:1617 Қараша 2026, 19:16
112Фото: istockphoto.com
19 қарашада Қытайдың Шэньчжэнь қаласында Дональд Трамп, Владимир Путин және Си Цзиньпин бір үстел басына жиналады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ядролық қару, Иран төңірегіндегі қақтығыс, алпауыт елдердің бәсекесі – келіссөзде қандай мәселе алға шығуы мүмкін?
Үш ел ортақ мәмілеге келе ала ма? Үлкен державалар арасындағы келісім Қазақстан мен Орталық Азияға мүмкіндік әкеле ме, әлде жаңа сын-қатер туғыза ма? Бұл кездесу әлемдік тәртіпті өзгерте ала ма?
Осы сұрақтарды саясаттанушылар Айнұр Ноғаева және Жанерке Қайратқызымен талқылаймыз.
Тағы оқи отырыңыз: Ядролық қауіпсіздік және әлемдегі тұрақтылық: Қытайда Си Цзиньпин, Дональд Трамп пен Владимир Путин не талқылайды?
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