Ұлытауда мал ұрлығына қатысы бар 2 қылмыстық топ ұсталды
Күдіктілердің 13 мал ұрлығы дерегіне қатысы бары анықталды
17 Қыркүйек 2026, 23:12
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17 Қыркүйек 2026, 23:1217 Қыркүйек 2026, 23:12
181Фото: Polisia.kz
Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде заңды иелеріне 40 бас мал қайтарылды. Қазір аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.
Мал ұрлығының алдын алу мақсатында өңірде "Мал ұрысы" жедел-профилактикалық іс-шарасы тұрақты түрде өткізіліп келеді. Полиция мал иелерін төрт түлікті қараусыз қалдырмай, таңбалап, есепке қоюға шақырды. Мал жоғалған немесе ұрланған жағдайда құқық қорғау органдарына дереу хабарлау қажет.
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