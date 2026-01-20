Ұлттық құрылтайдың V отырысы: Қызылорда – 2026 жыл

Бүгін, 20 қаңтар, Қызылорда қаласында Ұлттық құрылтайдың кезекті отырысы өтеді. BAQ.KZ сайты құрылтай жұмысын мәтін түріндегі тікелей эфирін ұсынады.
Ұлттық құрылтай 2023 жылдан бері елдегі қоғамдық-саяси күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқыланатын тұрақты алаңға айналды. Алғашқы отырыстарда қоғамның сұранысына сай саяси реформалардың мазмұны, мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту, әділеттілік пен ашықтық қағидаттарын күшейту мәселелері кеңінен қозғалды. Сол кезеңде көтерілген бірқатар бастама кейін заңнамалық және институционалдық өзгерістерге негіз болды.
2024 жылғы құрылтай отырыстарында әлеуметтік саясат, аймақтардың дамуы, жастардың қоғамдық өмірге қатысуы, мәдениет пен ұлттық құндылықтарды сақтау, сондай-ақ білім беру саласындағы түйткілдерге басымдық берілді. Қоғам өкілдері нақты ұсыныстарын ортаға салып, мемлекеттік органдармен ашық диалог жүргізу тәжірибесі қалыптасты.
Ал 2025 жылға қарай Ұлттық құрылтай тек пікір алмасу алаңы емес, нақты ұсыныстар мен шешімдер пісіп-жетілетін қоғамдық институт ретінде орнықты. Құрылтайда айтылған бастамалардың іске асу барысы, олардың қоғамға әсері де жиі талқылана бастады.
Бүгінгі Қызылордадағы отырыста да ел дамуына қатысты өзекті мәселелер күн тәртібіне шығарылады деп күтілуде. Құрылтай мүшелері, қоғам қайраткерлері мен сарапшылар әлеуметтік, саяси және мәдени бағыттағы ұсыныстарын ортаға салады.
BAQ.KZ тілшілері Ұлттық құрылтайдың барысын жедел әрі жүйелі түрде, маңызды мәлімдемелер мен негізгі пікірлерді назардан тыс қалдырмай, осы тікелей мәтіндік эфирде ұсынып отырады.