Түркияда жасөспірім мектеп жанында оқ атып, 11 адамды жарақаттады
Tүркиядағы мектеп жанында атыс болып, 11 адам зардап шекті
Түркияның батысындағы Маниса провинциясындағы мектептің жанында қаруланған жасөспірім оқ атып, 11 адам жарақаттанды. Олардың екеуінің жағдайы ауыр, деп хабарлады Associated Press.
Оқиға 22 қыркүйек күні таңертең Тұргутлұ ауданындағы кәсіптік-техникалық мектептің маңында болды. Жедел қызметтерге атыс туралы хабар жергілікті уақыт бойынша сағат 08:00 шамасында түскен.
Күдікті шабуылдан кейін көп ұзамай ұсталды. Түрік бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, оқ атқан адам – осы мектептің оқушысы. Интернетте жарияланған кадрлардан оқу орнының жанында қолына қару ұстаған адамның жүргенін көруге болады.
Associated Press ақпараты бойынша, шабуыл жасау үшін күдіктінің әжесінің үйінен алынған мылтық қолданылған. Тергеу аясында оның ата-анасы мен атасы да қамауға алынды.
Оқиғаның себептері анықталып жатыр. Тергеу жұмыстары жалғасуда.
Еске салайық, бұған дейін Филиппинде мектепте атыс болып, төрт адам қаза тапты.
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