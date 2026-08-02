АҚШ-тың Айдахо штатындағы атыс салдарынан үш адам қаза тапты

Оқиға Твин-Фолс қаласындағы жылдам тамақтану мейрамханасының маңында болды. Атыс салдарынан үш адам қаза тауып, тағы екі адам жарақат алды.

2 Тамыз 2026, 11:47
АВТОР
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NBC News 2 Тамыз 2026, 11:47
2 Тамыз 2026, 11:47
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Фото: NBC News

АҚШ-тың Айдахо штатындағы Твин-Фолс қаласында болған атыс салдарынан үш адам қаза тауып, тағы екі адам жарақат алды.

NBC News мәліметінше, оқиға жергілікті уақыт бойынша шамамен сағат 15:00-де In-N-Out Burger жылдам тамақтану мейрамханасының маңында болған.

Жергілікті биліктің хабарлауынша, атыс жасаған адамның қаза тапқандардың арасында бар-жоғы әзірге белгісіз. Оқиға орнында полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр.

Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.

 
 
 

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