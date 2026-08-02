АҚШ-тың Айдахо штатындағы атыс салдарынан үш адам қаза тапты
Оқиға Твин-Фолс қаласындағы жылдам тамақтану мейрамханасының маңында болды. Атыс салдарынан үш адам қаза тауып, тағы екі адам жарақат алды.
2 Тамыз 2026, 11:47
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