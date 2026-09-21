Кәмелетке толмағандар да тартылған: Астанада екі апалы-сіңлілі притон ұйымдастырған
Екі апалы-сіңлілі күйеулерімен бірге притон ұйымдастырған. Қылмыстық топтың әрекеті тергеу барысында әшкереленді.
Астана қаласында притон ұйымдастыру, оның ішінде кәмелетке толмағандарды тарту арқылы ұйымдастырылған қылмыстық топтың 15 мүшесіне қатысты қылмыстық істі тергеп-тексеру аяқтады.
Астана қаласы прокуратурасының мәліметінше, тергеу барысында 2023 жылдан 2025 жылға дейінгі кезеңде екі апалы-сіңлілі өз жұбайларымен бірге тұрғын үй кешендерінде жыныстық қызмет көрсету үшін притон ұйымдастырғаны анықталды.
Ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамына күзетшілер, әкімшілер, сондай-ақ әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы қызметтерді жарнамалаумен айналысқан тұлғалар кірген, - деп хабарлады қалалық прокуратура.
Ұйымдастырушылар қаладағы түнгі клубтардан қыздарды іздеп, оларға жоғары табыс, тұрғылықты үй, қауіпсіздік және құпиялылықты қамтамасыз етуге уәде берген.
Бұдан бөлек, қылмыскерлер клиенттердің алкогольдік масаң күйін пайдаланып, оларға күш қолданып, ақшалай қаражаттарын бопсалаған, сондай-ақ оларды жалға алынған пәтерлерде заңсыз ұстаған, - делінген ведомствоның хабарламасында.
Барлық 15 қатысушы ұсталып, оларға қатысты күзетпен ұстау және үйқамақ түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылған.
Елорда прокуратурасы қылмыстық істі сотқа жолдады. Айыпталушылардың әрекеттеріне түпкілікті құқықтық баға сот отырысы барысында беріледі.
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