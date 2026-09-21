Қазақстандық мал өсірушілер Қырғызстаннан 1 миллион доллар тұратын қошқар сатып алды
Қырғызстанда бір миллион долларға қошқар сатылды.
Қазақстандық селекционерлер Қырғызстаннан атақты «Франкель» атты қошқардың ұрпағын сатып алды. Ол арашан тұқымына жатады, бағасы 1 миллион долларға бағаланды, деп хабарлайды BAQ.KZ Turmush-қа сілтеме жасап.
19 қыркүйекте Франкель Шу облысы Қызыл-Ой ауылында өткен халықаралық фестиваль қатысушыларының назарын өзіне ерекше аударды. Іс-шараға Қазақстан, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан және Қырғызстан фермерлері қатысты.
Фермер Ұлан Атабаев Франкельді «баға жетпес қошқар» деп атады. Оның айтуынша, асыл тұқымды қой қазақстандық селекционерлерге 1 миллион долларға сатылған.
«Әрбір қошқар мұндай ұрпақ бере бермейді. Франкель желісі бойынша тоқтылар керемет генетиканы көрсетіп отыр, тіпті әкесінен асып түсетіндері де бар», – деп түсіндірді Атабаев.
Франкельдің түсі ең тартымды «бренд» болып саналатын аққұба-қызыл реңкке ие. Жануардың денесі ұзын, сүйегі берік, тұмсығы дөңес және құлағының ұзындығы шамамен 25 сантиметрді құрайды.
Қырғыз мамандары арашан ет-май бағытындағы тұқымын 1970 жылдан 2021 жылға дейін шығарған. Ересек қошқарлардың салмағы 109-177 килограмға жетеді. Қырғызстан шаруашылықтарында осындай 5 832 қой ұсталады. Фермерлер қарапайым тоқтыны шамамен бір мың долларға, ал саулықты бес мың долларға бағалайды.
Қырғыз қой өсірушілері Гиннесс рекордтар кітабына да өтінім берді. Мамандар бүкіл тұқым өкілдерінің бойы мен салмағын тіркегісі келеді.
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